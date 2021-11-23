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Київська школа економіки прогнозує нову хвилю COVID-19 у січні

Осінні локдауни можуть бути не останніми.

Київська школа економіки прогнозує нову хвилю COVID-19 у січні
Фото: Стас Козлюк

Київська школа економіки прогнозує, що в січні Україну може очікувати нова хвиля COVID-19.

Про це повідомив керівник Центру економіки охорони здоров’я KSE Юрій Ганиченко.

Нинішня хвиля COVID-19 поступово йде на спад, але це, за словами Ганиченка, поки що не є свідченням того, що країна пройшла пік захворюваності.

Він зазначив, що зниження захворюваності триває лише другий тиждень. Щоб говорити про тренд на спадання в рамках поточної хвилі, зниження має відбуватися упродовж щонайменше трьох тижнів, але навіть це не означатиме, що ризик повторного зростання минув.

"За прогнозами Київської школи економіки, наступний спалах зростання захворюваності на COVID очікується в Україні вже з січня 2022 року", - наголосив Ганиченко.

Крім України, стрімке спадання за кількістю нових випадків демонструє Румунія. Україна наразі показує нижчі темпи спадання, оскільки і пікові значення були меншими.

Нагадаємо, що в МОЗ теж вважають, що в Україні скоро може початися новий спалах ковіду.

"Одночасно ми аналізуємо ситуацію в ЄС, де бачимо стрімке зростання кількості випадків, тому не виключаємо потенційно можливий в досить короткий проміжок часу повторний спалах. Щоб цього не відбулося, не впливало на додаткові карантинні обмеження, кількість випадків не зібльшувалась, потрібно всім вакцинуватися. Сьогодні хоча б однією дозою вакциновано понад 40%, але це ще мало, нам потрібно хоча б 70", – заявив минулого тижня міністр Віктор Ляшко.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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