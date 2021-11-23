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Захворюваність на ковід в Україні за тиждень впала на 20%, – МОЗ

Резерв вільних ліжок з киснем збільшився до 33 500.

Захворюваність на ковід в Україні за тиждень впала на 20%, – МОЗ
Фото: Макс Требухов

В Україні спостерігається пришвидшення спаду захворюваності на ковід на 19-20% за тиждень. Також на 3-6% впала летальність, повідомив на брифінгу міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко. 

"Розпочалось розвантаження медичної системи. Резерв вільних ліжок з киснем збільшився до 33 500. Україна наближається до цілей ВООЗ з вакцинації – 40% дорослого населення до кінця цього року", – зазначив він.

Станом на зараз повністю щепилися 10 млн українців. Ляшко додав, що імунітет після перенесення хвороби залежить від індивідуальних особливостей, і невідомо, скільки він захищатиме.

"Одне з досліджень Центру з контролю і профілактики захворювань США показує, що нещеплені люди, які перенесли коронавірус, мають удвічі вищий ризик захворіти знову, ніж вакциновані", – зазначив міністр. 

Нагадаємо, вчора в уряді констатували, що кількість смертей від COVID-19 в Україні почала зменшуватися вперше за 14 тижнів. Зменшилося й число госпіталізованих. Так, за минулий тиждень було госпіталізовано 24 419 осіб, тоді як кілька попередніх тижнів до лікарень потрапляли по 32 тисячі хворих із ковідом або підозрою на нього.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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