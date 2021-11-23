Захворюваність на ковід в Україні за тиждень впала на 20%, – МОЗ

В Україні спостерігається пришвидшення спаду захворюваності на ковід на 19-20% за тиждень. Також на 3-6% впала летальність, повідомив на брифінгу міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.

"Розпочалось розвантаження медичної системи. Резерв вільних ліжок з киснем збільшився до 33 500. Україна наближається до цілей ВООЗ з вакцинації – 40% дорослого населення до кінця цього року", – зазначив він.

Станом на зараз повністю щепилися 10 млн українців. Ляшко додав, що імунітет після перенесення хвороби залежить від індивідуальних особливостей, і невідомо, скільки він захищатиме.

"Одне з досліджень Центру з контролю і профілактики захворювань США показує, що нещеплені люди, які перенесли коронавірус, мають удвічі вищий ризик захворіти знову, ніж вакциновані", – зазначив міністр.

Нагадаємо, вчора в уряді констатували, що кількість смертей від COVID-19 в Україні почала зменшуватися вперше за 14 тижнів. Зменшилося й число госпіталізованих. Так, за минулий тиждень було госпіталізовано 24 419 осіб, тоді як кілька попередніх тижнів до лікарень потрапляли по 32 тисячі хворих із ковідом або підозрою на нього.