Кількість повністю вакцинованих українців перевищила 10 млн

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено майже 13 млн людей.

Міністерство охорони здоров’я повідомляє, що понад 10 млн українців завершили імунізацію від коронавірусної хвороби COVID-19.

За даними пресслужби МОЗ, за добу 22 листопада вакциновано 270 258 людей. Першу дозу отримали 79 207 осіб, завершила імунізацію від ковіду 191 051 людина.

Щеплення проводилося 1 020 мобільними бригадами з імунізації, 3 249 пунктами щеплення та 457 центрами вакцинації населення.

Понад 122,5 тис. українців отримали щеплення вакциною від Pfizer/BioNTech, понад 104 тис. - препаратом CoronaVac. Ще більш ніж 30 тис. осіб вакцинувалася препаратом від AstraZeneca, майже 13,5 тис. щепилися препаратом від Moderna.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 12 914 335 людей. Одну дозу отримали 12 914 333 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози 10 025 360 людей. Загалом проведено 22 939 693 щеплення.

Попри те, що в країні другий тиждень поспіль знижується кількість нових захворілих на коронавірус та число госпіталізацій, МОЗ не виключає повторний спалах ковіду в Україні в короткий проміжок часу.

Сьогодні хоча б однією дозою вакциновано понад 40%. Щоб кількість випадків коронавірусної хвороби не збільшувалась, потрібно хоча б 70% населення.