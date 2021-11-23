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За добу в Україні зафіксували 12,7 тис. випадків ковіду, найбільше - в Києві

Подолали хворобу 23 107 осіб, 720 пацієнтів з коронавірусом померли.

За добу в Україні зафіксували 12,7 тис. випадків ковіду, найбільше - в Києві
Фото: Стас Козлюк

У понеділок, 22 листопада, в Україні підтвердили 12 729 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 1 058 дітей і 231 медпрацівник.

За даними пресслужби Міністерства охорони здоров’я, вчора було госпіталізовано 2 055 людей, подолали хворобу 23 107 осіб, 720 пацієнтів з коронавірусом померли.

Найбільше випадків коронавірусної хвороби 18 листопада підтвердили у Києві (1 631), на Дніпропетровщині (1 310), Полтавщині (1 141), а також у Донецькій (929) і Запорізькій (847) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли 3 353 136 осіб, одужала від коронавірусу 2 796 597 людей, від ускладнень ковіду померло 82 318 українців.

Учора в уряді констатували, що кількість смертей від COVID-19 в Україні почала зменшуватися вперше за 14 тижнів. Зменшилося й число госпіталізованих. Так, за минулий тиждень було госпіталізовано 24 419 осіб, тоді як кілька попередніх тижнів до лікарень потрапляли по 32 тисячі хворих із ковідом або підозрою на нього.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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