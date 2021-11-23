За добу в Україні зафіксували 12,7 тис. випадків ковіду, найбільше - в Києві

У понеділок, 22 листопада, в Україні підтвердили 12 729 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 1 058 дітей і 231 медпрацівник.

За даними пресслужби Міністерства охорони здоров’я, вчора було госпіталізовано 2 055 людей, подолали хворобу 23 107 осіб, 720 пацієнтів з коронавірусом померли.

Найбільше випадків коронавірусної хвороби 18 листопада підтвердили у Києві (1 631), на Дніпропетровщині (1 310), Полтавщині (1 141), а також у Донецькій (929) і Запорізькій (847) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли 3 353 136 осіб, одужала від коронавірусу 2 796 597 людей, від ускладнень ковіду померло 82 318 українців.

Учора в уряді констатували, що кількість смертей від COVID-19 в Україні почала зменшуватися вперше за 14 тижнів. Зменшилося й число госпіталізованих. Так, за минулий тиждень було госпіталізовано 24 419 осіб, тоді як кілька попередніх тижнів до лікарень потрапляли по 32 тисячі хворих із ковідом або підозрою на нього.