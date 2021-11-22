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Шкарлет відзвітував про понад 84% повністю вакцинованих освітян

96,2% працівників освітніх закладів зробили щеплення від ковіду принаймні однією дозою.

Шкарлет відзвітував про понад 84% повністю вакцинованих освітян
Фото: kyivcity.gov.ua

Станом 22 листопада повний цикл вакцинації вже пройшли понад 550 тис., або 84,5% вчителів. Принаймні однією дозою вакцини від COVID-19 щеплено 96,2% освітян.

Про це з посиланням на голову Міністерства освіти і науки Сергія Шкарлета повідомляє пресслужба відомства.

За даними Міносвіти, найбільше щеплених від коронавірусу освітян у таких областях:

  • Донецька – 92,7%;
  • Харківська – 92,5%;
  • Луганська – 92,4%;
  • Черкаська – 92,2%.

У Києві від коронавірусу повністю щеплено понад 30 тисяч освітян - 86% від загальної кількості.

Крім того, Шкарлет повідомив, що сьогодні очне навчання відбувається у понад 11 тис. шкіл (84% від загальної кількості). Дистанційно продовжують працювати понад 1,7 тис. шкіл через відсутність 100% рівня вакцинації працівників у "червоній" зоні.

Як повідомляли, станом на 31 жовтня одну дозу вакцини від коронавірусу отримали 87,3% українських освітян.

Нагадаємо, в Україні щеплення від коронавірусу є обов’язковим для працівників навчальних закладів незалежно від форми власності. З 8 листопада невакцинованих освітян відсторонили від роботи без збереження зарплати.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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