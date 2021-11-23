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МОЗ продовжило контракт із Pfizer на два роки – буде поставлено 50 млн доз вакцин

Уже домовлено про терміни поставки. 

МОЗ продовжило контракт із Pfizer на два роки – буде поставлено 50 млн доз вакцин
Фото: kyivcity.gov.ua

Міністерство охорони здоровʼя України продовжило контракт із американською компанією Pfizer щодо постачання вакцини від коронавірусу. За два наступні роки мають поставити 50 млн доз, повідомив голова МОЗ Віктор Ляшко на брифінгу 23 листопада.

Таким чином кожного року держава отримуватиме по 25 млн доз. Вже є чітки терміни поставок.

"Вакцина буде використовуватися для додаткових щеплень у разі відповідних рекомендацій", – зазначив міністр. 

Змішування вакцин 

Ляшко додав, що, відповідно до рекомендацій, можна поєднувати мРНК-вакцини, тобто Pfizer + Moderna. Після першого щеплення одним із цих препаратів друге можна робити іншим. Те саме стосується вакцини AstraZeneca – після неї можна застосувати мРНК-препарат.

"Змішування інших типів зараз поки непердбачено. Після Coronavac колоти Moderna або Pfizer не рекомендується", – зазначив він.

Нагадаємо, що станом на зараз в Україні повністю імунізовано 10 млн людей. Отримати щеплення від ковіду можна у пунктах вакцинації, перелік яких оприлюднено і постійно оновлюється Міністерство охорони здоровʼя. Кожна людина може сама обрати, яким препаратом хоче зробити щеплення. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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