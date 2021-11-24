За добу в Україні виявили більше 14 тисяч випадків COVID-19

У вівторок, 23 листопада, в Україні зафіксували 14 325 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Це більше, ніж у понеділок, але менше, ніж у будь-який інший робочий день з середини жовтня.
Було госпіталізовано 4 077 хворих, 595 людей померли. Від ковіду вилікувались 29 044 людей, повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я.
МОЗ повідомило, що найбільша кількість випадків коронавірусу в Україні цього дня прийшлася на Київ (1743), Полтавську (1060), Донецьку (948), Запорізьку (906), Хмельницьку (808) і Київську (795) області.
|Регіон
|Підтверджені
|Зареєстровано померлих
|Одужали
|Активні хворі
|всього
|за добу
|всього
|за добу
|всього
|за добу
|Всього
|на 100 тис. нас.
|Україна
|3367461
|14325
|82913
|595
|2825641
|29044
|458907
|1204,9
|м. Київ
|291437
|1743
|7284
|35
|248928
|1504
|35225
|1188,0
|Вінницька
|100344
|659
|2559
|23
|81954
|722
|15831
|1028,4
|Волинська
|91092
|581
|1886
|10
|75947
|496
|13259
|1287,1
|Дніпропетровська
|227844
|674
|7477
|61
|185862
|3030
|34505
|1090,5
|Донецька
|149797
|948
|4404
|24
|132260
|1345
|13133
|699,3
|Житомирська
|131064
|341
|2918
|10
|112881
|1478
|15265
|1268,2
|Закарпатська
|77705
|403
|1984
|16
|66253
|207
|9468
|755,8
|Запорізька
|166989
|906
|4158
|26
|135849
|1468
|26982
|1606,2
|Івано-Франківська
|119072
|525
|2788
|20
|100770
|495
|15514
|1136,3
|Київська
|169990
|795
|4009
|38
|146362
|863
|19619
|1101,0
|Кіровоградська
|28484
|162
|1177
|10
|23226
|162
|4081
|439,6
|Луганська
|56152
|336
|1921
|18
|46467
|1229
|7764
|1154,7
|Львівська
|205388
|511
|5312
|45
|170872
|4096
|29204
|1165,0
|Миколаївська
|105234
|556
|2926
|26
|91107
|1103
|11201
|1004,0
|Одеська
|225052
|491
|5058
|16
|175494
|1521
|44500
|1874,7
|Полтавська
|121755
|1060
|3045
|32
|98909
|1316
|19801
|1433,4
|Рівненська
|117871
|619
|1993
|8
|104933
|738
|10945
|950,7
|Сумська
|122651
|324
|2468
|21
|107468
|1165
|12715
|1196,1
|Тернопільська
|100662
|275
|1905
|10
|89775
|546
|8982
|867,1
|Харківська
|232109
|562
|5460
|43
|197914
|1372
|28735
|1084,5
|Херсонська
|75205
|223
|2423
|21
|53552
|847
|19230
|1878,2
|Хмельницька
|134821
|808
|2862
|16
|116099
|897
|15860
|1268,0
|Черкаська
|115327
|518
|2085
|31
|97276
|740
|15966
|1345,2
|Чернівецька
|114671
|173
|2762
|6
|94425
|794
|17484
|1943,2
|Чернігівська
|86745
|132
|2049
|29
|71058
|910
|13638
|1382,9
За добу від COVID-19 вакцинувалися понад 286 тисяч осіб, з них 86 тисяч отримали першу дозу щеплення.
Президент Володимир Зеленський ще 13 листопада заявив, що Україна пройшла пік захворюваності на COVID-19.
Такий же висновок оприлюднила робоча групи НАНУ з математичного моделювання проблем, пов’язаних з епідемією коронавірусу SARS-CoV-2 в Україні. За її прогнозами, у найближчі тижні захворюваність на COVID-19 буде поступово скорочуватися.
Втім, за оцінкою Київської школи економіки, уже в січні Україну може накрити наступна хвиля COVID-19.