На мітингу противників вакцинації, який 24 листопада відбувся у центрі Києва, деякі учасники тримали в руках плакати з QR-кодом, який веде на сайт російської партії "Єдина Росія". Демонстранти з’їхалися до столиці, аби підтримати арештованого львів’янина Остапа Стахіва. Акцію антивакцинаторів у Києві Стахів анонсував іще перед затриманням та арештом.

Фото: Макс Требухов

Спочатку на QR-коди на плакатах звернули увагу користувачі соцмереж, а згодом відреагували у Раді національної безпеки й оборони. У РНБО наголосили, що це стало підтвердженням російського сліду в організації маршу противників вакцинації.

"Центром протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України, як повідомлялося раніше, було виявлено російську інформаційну спецоперацію, спрямовану на максимальне зменшення рівня вакцинації населення України. Зокрема у соціальних мережах та месенджерах, а також Telegram-каналах поширюються повідомлення про начебто негативні наслідки вакцинації. Підтвердженням реалізації спеціальних інформаційних антивакційних заходів зі сторони Російської Федерації є проведення чергового маршу противників вакцинації від COVID-19, учасники якої на плакатах «Стоп QR-код» розмістили QR-код, який дає перехід до вебсайту російської політичної партії «Єдина Росія»", - сказано в повідомленні на сайті РНБО.

Центр протидії дезінформації вчергове рекомендував усім, хто має сумніви щодо необхідності щеплення, вивчити всю інформацію про доступні вакцини з офіційних джерел їхніх безпосередніх розробників, проконсультуватися з сімейним чи приватним лікарем або зателефонувати на гарячу лінію МОЗ за додатковою інформацією: 0 800 60 20 19.

Нагадаємо, Остап Стахів вважається лідером руху антивакцинаторів України. 16 листопада СБУ оголосила йому підозру і заявила, що він листувався щодо захоплення влади в Україні з громадянами Росії.

Стахіву інкримінували ст. 109 Кримінального кодексу, тобто дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади. Ця стаття передбачає до 10 років в'язниці. 18 листопада Остапа Стахіва взяли під варту. Під стінами суду цього дня, як і напередодні, коли Стахів на засідання не з’явився, зібралися сотні його прихильників.

Самого Стахіва на суд до Львова СБУ доставила із Закарпаття, де він нібито вирішив підлікуватися, бо не має "довіри до львівських медиків".

"Єдина Росія" - російська провладна політична партія, керівна партія РФ, створена 1 грудня 2001 року. У вересні 2021 року партія Путіна отримала конституційну більшість на виборах до Держдуми РФ.