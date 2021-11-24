Уряд виділив 214 млн грн на посилення українсько-білоруського кордону (оновлено)

Кабінет міністрів виділив 175 млн грн на посилення державного кордону з Білоруссю.

Таке рішення ухвалили на засіданні уряду 24 листопада.

"На посилення охоронних заходів українського кордону виділяємо 175 млн грн", - повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Не можна виключати, що міграційний стабілізаційний проєкт може бути розширений на українсько-білоруський кордон. Маємо бути готові до будь-якого сценарію", - додав голова уряду.

Він також наголосив, що використання мігрантів як механізму гібридної агресії є "верхом зухвалості та антигуманності".

Оновлення. У Міністерстві економіки уточнили, що з метою посилення захисту державного кордону з Республікою Білорусь та зміцнення обороноздатності держави уряд виділив 214 млн гривень.

"Кошти будуть виділені з резервного фонду державного бюджету та спрямовані підрозділам МВС та Міноборони для посилення охорони державного кордону на українсько-білоруській ділянці та ліквідації загрози надзвичайної ситуації соціального характеру", - сказано в повідомленні пресслужби відомства.

Зокрема, 76 млн грн отримає Державна прикордонна служба для зміцнення вразливих ділянок кордону та закупівлю колючого дроту, 108 млн грн будуть спрямовані до Національної гвардії для забезпечення додаткових сил захисту, а майже 30 млн грн - Міноборони для залучення військовослужбовців до охорони кордону з метою підвищення обороноздатності держави.

Як повідомляли, Україна з 23 листопада почала спеціальну прикордонну операцію "Полісся" для недопущення міграційної кризи на межі з Білоруссю. До охорони кордону залучили поліцію і Національну гвардію.

Головне завдання операції – не дозволити нелегальним мігрантам перейти державний кордон в Україну. Для цього буде збільшено прикордонні наряди, а для охорони кордону будуть використовувати авіацію, безпілотні літальні апарати і технічні засоби спостереження.

Нагадаємо, що Україна побоюється напливу мігрантів з Іраку та країн Близького Сходу, які прилетіли до Білорусі в надії потрапити у Євросоюз. Зараз вони в основному знаходяться біля кордону з Польщею.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський раніше закликав Верховну Раду виділити кошти на побудову інтелектуального кордону з Білоруссю та Росією. Для повного облаштування необхідно 17 млрд гривень.