"Слуга народу" зверталася до Монастирського і Трухіна з проханням активніше комунікувати ситуацію з ДТП, – Корнієнко

Ексголова партії вважає, що не було достатніх інфораційних підстав для притягнення Трухіна до політичної відповідальності.

Перший віцеспікер парламенту, колишній голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що політсила зверталася до міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського з проханням активніше комунікувати про ДТП за нардепа Олександра Трухіна.

З таким самим проханням зверталися до самого Трухіна, повідомив Корнієнко в інтервʼю "Радіо Свобода".

"Ми не знаємо, яка була його (Трухіна. – Ред.) участь. Офіційно я не робив ніяких активностей, але я і з інших кейсів не робив – не було вибірковості. Неофіційно ми зверталися до Дениса Монастирського і до самого Олександра з проханнями максимально відкритіше це комунікувати. Якщо були підозри щодо атаки на журналістів, ми ці питання задавали, чи була ця атака, чи це якісь наговори чергові", – зазначив він.

На питання журналістки про те, чи були розмови про відсторонення на час розслідування Трухіна з посади голови полтавського осередку СН, Корнієнко сказав, що не памʼятає. Також він не памʼятає, чи обговорював ситуацію із президентом Володимиром Зеленським.

Корнієнко зауважив, що ДБР веде розслідування, яке має встановити ступінь відповідальності всіх учасників.

Журналістка також зауважила, що в партії ніхто не показав публічних спроб притягнути Трухіна до політичної відповідальності.

"Тому що не бачили підстав інформаційних для цього. Бачили інформаційну атаку, яку широко підтримували опозиційні потужності. І щодо мене була (інформаційна атака. – Ред.)", – заявив він.

Нагадаємо, що аварія за участі депутата трапилася на Бориспільській трасі 23 серпня. Постраждали шестеро осіб, зокрема і двоє дітей та голова Комітету арбітрів Федерації футболу України.

Низка ЗМІ оприлюднила інформацію про те, що за кермом Audi, яка врізалася в Ford (той, своєю чергою, влетів у Daewoo), був Трухін, однак потім цю інформацію видалили.

2 жовтня генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова заявила, що у справі ДТП народного депутата Олександра Трухіна нічого не замовчується.