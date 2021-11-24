У випадку нового вторгнення Росії Рада зможе зібратися за кілька годин, – Корнієнко

За його словами, на пленарному тижні це реально зробити за кілька годин, на непленарному – максимально за вісім.

У випадку нового вторгнення Росії на територію України Верховна Рада зможе зібратися упродовж кількох годин.

Про це повідомив перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко у інтервʼю "Радіо Свобода".

"У Верховної Ради може один бути тільки план – якщо є задача ввести військовий або надзвичайний стан, або зробити відповідні голосування, вона має протягом кількох годин зібратися. Зрозуміло, що хто не в Україні, їм важче це буде зробити. Але по Україні, якщо це не тиждень роботи в округах, я думаю, що потенціал за пару годин зібратися є. Якщо тиждень роботи по округах, то думаю, що восьми годин – це найвіддаленіші куточки", – повідомив він.

Корнієнко також додав, що у разі активних військових дій щодо депутатів будуть використовувати засоби захисту, аби вони могли голосувати за необхідні рішення.

Перший віцеспікер також зауважив, що, на його погляд, мітинги антивакцинаторів – частина з плану дестабілізації, організована з-за меж України.

Нагадаємо, 21 листопада очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що Росія зібрала близько 92 000 військ і готує новий наступ у січні-лютому. За даними української розвідки, атака може включати авіаудари, артилерійські і бронетанкові атаки, за якими послідують повітряно-десантні напади на сході, десантні атаки в Одесі та Маріуполі і менше вторгнення через сусідню Білорусь.

У Кремлі заявили, що заяви про підготовку російського вторгнення є маскуванням "агресивних задумів України".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у відповідь на російську дезінформацію сказав, що Україна не планує наступальної військової операції на Донбасі і віддана пошуку політико-дипломатичного розв’язання конфлікту.

На загрозу з боку Росії гостро відреагували в країнах Західної Європи і США. Сигнали підтримки лунали неодноразово, зокрема і з боку співголови групи підтримки України в Конгресі, який також є членом розвідувального комітету Палати представників, Браяна Фітцпатріка. Він сказав, що Білий дім має дотриматись зобов’язань перед Києвом і зробити все у своїх силах для того, щоб допомогти Україні в разі нової агресії з боку Росії.