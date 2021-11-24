Суд у справі Чорновол перенесли на січень: не прийшли потерпілі

Призначене на 24 листопада засідання Дарницького районного суду Києва у справі колишньої депутатки Верховної Ради Тетяни Чорновол не відбулося через відсутність потерпілих. Суд призначив їм штраф у розмірі дві тисячі гривень, розгляд перенесли не січень.

Про це розповіла сама Тетяна Чорновол, передає телеканал "Прямий".

"Суд прийняв рішення накласти на потерпілих штраф у розмірі дві тисячі гривень. Я вважаю, що це досить велика сума для сестри загиблого. І, чесно кажучи, я просто здивована. Це просто якийсь абсурд. Я розумію, що суду влада дала наказ розглядати справу і покарати Чорновол, якби там не було і вони зараз будуть застосовувати усі методи, щоб судове засідання відбулося", – пояснила Чорновол.

Щодо того, що судове засідання перенесли на січень, Чорновол зазначила, що зазвичай це нормальний термін перенесення розгляду справи.

"І ми бачимо, що суд вже не затягує справу. Суд вже рішуче налаштований, він готовий карати потерпілих, застосовувати санкції. Ще раз наголошую, суд сьогодні не відбувся не тому, що хтось щось затягує, а тому, що не з’явилися потерпілі. Тому що вони не хочуть брати участь у цьому політичному замовленому шоу", - зазначила екснардепка.

Тетяна Чорновол обвинувачується в умисному вбивстві (п.п. 5, 12 ч. 2 ст. 115 КК України) під час підпалу офісу Партії регіонів у дні Революції гідності в лютому 2014 року.

Нагадаємо, Чорновол була активною учасницею Революції гідності. 25 грудня 2013 року її жорстоко побили на автодорозі в районі Борисполя. Чорновол заявила, що побиття було організовано тодішньою владою. У 2014 році вона увійшла в першу п'ятірку виборчого списку партії "Народний фронт" і стала депутаткою Ради восьмого скликання.

У квітні 2020 року Чорновол вручили підозру у вбивстві працівника офісу Партії регіонів у лютому 2014 року. За версією слідства 18 лютого 2014 року Чорновіл із "невстановленою особою чоловічої статі" влаштували підпал будинку на вулиці Липській, у якій був офіс партії. У результаті пожежі загинув 57-річний комп'ютерник Володимир Захаров, який перебував у будівлі.

Підозру Тетяні Чорновол було вручено у грудні 2020 року. Справу мав би розглядати суд Печерського району, де знаходився офіс ПР, але його судді взяли самовідвід, мотивуючи це тим, що брали участь у пов’язаному кримінальному провадженні щодо "беркутівців". Після цього у Печерському суді не знайшлося достатньої кількості суддів, щоб сформувати новий склад суду.

У червні 2021 року Київський апеляційний суд визначив підсудність кримінального провадження проти Тетяни Чорновол за Дарницьким районним судом Києва.

Наприкінці липня співголова фракції "Європейська Солідарність" Артур Герасимов заявив, що справу проти Чорновол затягують, бо вона розвалюється.