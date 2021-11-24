У Держдумі РФ закликали Україну "пам'ятати про долю Афганістану"
У Держдумі РФ закликали Україну "пам'ятати про долю Афганістану"
“Були підрозділи, які мали забезпечити зачистку Майдану. А також підрозділи фільтрації". Заступник Генпрокурора виступив у суді
“Були підрозділи, які мали забезпечити зачистку Майдану. А також підрозділи фільтрації". Заступник Генпрокурора виступив у суді
У Болгарії згорів автобус із туристами, загинуло понад 40 людей
У Болгарії згорів автобус із туристами, загинуло понад 40 людей
Зеленський призначив колишнього гендиректора "Запоріжсталі" заступником голови Офісу президента
Зеленський призначив колишнього гендиректора "Запоріжсталі" заступником голови Офісу президента
Замість інвест-няні: на Черкащині місцеві депутати вирішили знищити успішне підприємство з іноземними інвестиціями
Замість інвест-няні: на Черкащині місцеві депутати вирішили знищити успішне підприємство з іноземними інвестиціями
До начальника Південного регіонального управління ДПСУ прийшли з обшуком, - ЗМІ
До начальника Південного регіонального управління ДПСУ прийшли з обшуком, - ЗМІ
Секретар Радбезу РФ Патрушев: "в Україні може спалахнути будь-якої миті"
Секретар Радбезу РФ Патрушев: "в Україні може спалахнути будь-якої миті"
"Енергоатом" розглядає можливість відновлення проєкту Чигиринської АЕС
"Енергоатом" розглядає можливість відновлення проєкту Чигиринської АЕС
Арестович: Бурба почав операцію щодо "вагнерівців" без погодження з Зеленським, а розвідників звільнили через перевитрату коштів
Арестович: Бурба почав операцію щодо "вагнерівців" без погодження з Зеленським, а розвідників звільнили через перевитрату коштів
ГоловнаПолітика

У президентському рейтингу лідирують Володимир Зеленський та Петро Порошенко, - Центр Разумкова

Щоб кинути виклик президенту, ексспікеру спочатку треба обігнати Порошенка.

У президентському рейтингу лідирують Володимир Зеленський та Петро Порошенко, - Центр Разумкова
Фото: president.gov.ua

Колишній спікер Верхової Ради Дмитро Разумков не має достатніх рейтингів для виходу в другий тур президентських виборів, але якби таке раптом сталося, то він міг би виграти у Володимира Зеленського.

Про це свідчить опитування Центру Разумкова, яке проводилось з 11 по 17 листопада.

Якби президентські вибори відбулися найближчим часом, до другого туру вийшли б Володимир Зеленський (25,2% голосів тих, хто має намір взяти участь у виборах і визначився з вибором) та Петро Порошенко (17,5%).

Решта потенційних кандидатів набирають набагато менше: Юрій Бойко - 10,9%, Юлія Тимошенко - 9,4%, Дмитро Разумков - 7,5%, Ігор Смешко - 5,2%, Володимир Гройсман - 4,9%.

  % усіх опитаних % тих, хто має намір взяти участь у виборах* % тих, хто має намір взяти участь у виборах і визначився з вибором
Зеленський Володимир 17,0 22,1 25,2
Порошенко Петро 11,4 15,3 17,5
Бойко Юрій 8,3 9,5 10,9
Тимошенко Юлія 7,0 8,2 9,4
Разумков Дмитро 5,5 6,6 7,5
Смешко Ігор 3,6 4,5 5,2
Гройсман Володимир 3,5 4,3 4,9
Мураєв Євгеній 3,7 4,2 4,8
Ляшко Олег 2,5 2,7 3,1
Гриценко Анатолій 1,7 2,3 2,6
Кошулинський Руслан 1,3 1,9 2,2
Притула Сергій 1,6 1,7 1,9
Кличко Віталій 0,7 0,7 0,8
Інший кандидат 4,1 3,5 4,0
НЕ БРАТИМУ УЧАСТІ У ВИБОРАХ 12,6 ˗ ˗
ВАЖКО СКАЗАТИ 15,5 12,4 ˗

Під час опитування респондентам пропонувалося також обрати, за кого з політиків вони проголосували б, якби відбувся другий тур виборів президента України. Другий тур моделювався за участі чотирьох кандидатів: Зеленський, Бойко, Порошенко, Разумков.

Виявилося, що Зеленський перемагає у Бойка і Порошенка, але Разумкову може й програти

Голоси розподілилися б наступним чином:

  • Зеленський - Порошенко: 54,0% на 46,0%
  • Зеленський - Бойко: 66,3% на 33,7%
  • Зеленський - Разумков: 49,6% на 50,4%

Дослідження проводили з 11 по 17 листопада 2021 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, що Центр Разумкова носить ім'я Олександра Разумкова, батька Дмитра Разумкова.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також