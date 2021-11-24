У президентському рейтингу лідирують Володимир Зеленський та Петро Порошенко, - Центр Разумкова

Колишній спікер Верхової Ради Дмитро Разумков не має достатніх рейтингів для виходу в другий тур президентських виборів, але якби таке раптом сталося, то він міг би виграти у Володимира Зеленського.
Про це свідчить опитування Центру Разумкова, яке проводилось з 11 по 17 листопада.
Якби президентські вибори відбулися найближчим часом, до другого туру вийшли б Володимир Зеленський (25,2% голосів тих, хто має намір взяти участь у виборах і визначився з вибором) та Петро Порошенко (17,5%).
Решта потенційних кандидатів набирають набагато менше: Юрій Бойко - 10,9%, Юлія Тимошенко - 9,4%, Дмитро Разумков - 7,5%, Ігор Смешко - 5,2%, Володимир Гройсман - 4,9%.
|% усіх опитаних
|% тих, хто має намір взяти участь у виборах*
|% тих, хто має намір взяти участь у виборах і визначився з вибором
|Зеленський Володимир
|17,0
|22,1
|25,2
|Порошенко Петро
|11,4
|15,3
|17,5
|Бойко Юрій
|8,3
|9,5
|10,9
|Тимошенко Юлія
|7,0
|8,2
|9,4
|Разумков Дмитро
|5,5
|6,6
|7,5
|Смешко Ігор
|3,6
|4,5
|5,2
|Гройсман Володимир
|3,5
|4,3
|4,9
|Мураєв Євгеній
|3,7
|4,2
|4,8
|Ляшко Олег
|2,5
|2,7
|3,1
|Гриценко Анатолій
|1,7
|2,3
|2,6
|Кошулинський Руслан
|1,3
|1,9
|2,2
|Притула Сергій
|1,6
|1,7
|1,9
|Кличко Віталій
|0,7
|0,7
|0,8
|Інший кандидат
|4,1
|3,5
|4,0
|НЕ БРАТИМУ УЧАСТІ У ВИБОРАХ
|12,6
|˗
|˗
|ВАЖКО СКАЗАТИ
|15,5
|12,4
|˗
Під час опитування респондентам пропонувалося також обрати, за кого з політиків вони проголосували б, якби відбувся другий тур виборів президента України. Другий тур моделювався за участі чотирьох кандидатів: Зеленський, Бойко, Порошенко, Разумков.
Виявилося, що Зеленський перемагає у Бойка і Порошенка, але Разумкову може й програти
Голоси розподілилися б наступним чином:
- Зеленський - Порошенко: 54,0% на 46,0%
- Зеленський - Бойко: 66,3% на 33,7%
- Зеленський - Разумков: 49,6% на 50,4%
Дослідження проводили з 11 по 17 листопада 2021 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3%.
Нагадаємо, що Центр Разумкова носить ім'я Олександра Разумкова, батька Дмитра Разумкова.