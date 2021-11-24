Кабмін затвердив план заходів з деолігархізації

"Дехто з олігархів накручує себе: «Я в окопі, не прилетить». А даремно. Прилетить".

Кабінет міністрів на засіданні в середу затвердив план заходів з деолігархізації в Україні.

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська.

"Періодично з’являються новини, що дехто з олігархів накручує себе чимсь на кшталт: «Переоформив все на фунтів і сплю спокійно», «Я не халявщік, я партньор», «Сивина [статус олігарха] лише прикрашає чоловіка», «Я в окопі, не прилетить» і т.п. А даремно. Прилетить, причому одразу з двох напрямів: і від закону про олігархів, і від плану заходів щодо деолігархізації", - заявив він.

Урядовий план оприлюднив у своєму телеграм-каналі депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко. Документ поки що складається з 20 пунктів, які передбачають низку заходів, починаючи з розробки положення про реєстр олігархів, та встановлює часові рамки для їх виконання.

План передбачає посилення інституційної спроможності АМКУ, врегулювання питань забезпечення безпеки постачання електроенергії та природного газу, зменшення впливу окремих осіб та груп на енергетичний сектор, зменшення впливу олігархів на сферу телебачення і радіомовлення шляхом ухвалення закону про медіа, посилення контролю за фінансовими операціями олігархів тощо.

"Закон про олігархів – це лише частина (вкрай важлива) величезного обсягу роботи, яку ще слід виконати. У плані заходів – картинка майбутнього більш повна. Там і регулювання лобізму, і посилення спроможності АМКУ, і антикор із судами, і справедливі тарифи, і медіа регулювання, і критична інфраструктура, і енергетична безпека. План заходів буде ще доповнюватися, але загальне уявлення можна отримати вже одразу", - написав Малюська в фейсбуці.

Нагадаємо, що закон про олігархів було ухвалено 23 вересня, а президент Володимир Зеленський підписав його на початку листопада.

Введення в дію закону про олігархів припадає на період між травневими святами 2022 року, а визнавати бізнесменів олігархами почнуть в кінці травня.