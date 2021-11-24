Міноборони скасувало конкурси на оренду понад 6 тисяч гектарів землі

Міністерство оборони скасувало конкурси з відбору учасників спільної обробки понад 6 тисяч гектарів землі. Наразі призначено перевірку щодо можливої непрозорості й інших конкурсів та виявлення можливих корупційних схем.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"У рамках аналізу вже проведених конкурсів та співставлення результатів з реальними ринковими цінами спеціалістами Міністерства оборони України було виявлено можливі корупційні ризики щодо 5 конкурсів з відбору учасників спільної обробки землі з вирощування сільськогосподарських культур на ділянках загальною площею 6048,6831 га", - сказано в повідомленні.

Зокрема, йдеться про ділянки в Ємільчинському та Овруцькому районі Житомирської області (с. Шоломки); смт Чорноморське на Одещині; с. Коробочкіно у Чугуївському районі Харківській області; с. Григорівка, с. Яворівці та с. Кузьмин на Хмельниччині.

Паралельно Міноборони розпочало розробку Порядку використання земель оборони. "Незважаючи на відповідні приписи у чинному законодавстві відповідний Порядок досі не розроблений і не затверджений", - зазначають у відомстві.

У міністерстві наголосили, що надалі конкурси відбуватимуться через Prozorro.

Нагадаємо, у вересні 2021 року за підозрою в хабарництві затримали начальника Центрального територіального управління капітального будівництва Міноборони та його посередника. Затримані нібито взяли у забудовника 30 тисяч доларів за сприяння у будівництві в Гостомеля на землях, що перебувають в оренді Міністерства оборони.