Кабмін змінив порядок проведення ЗНО

Документ привели у відповідність до умов сьогодення.

Кабінет міністрів ухвалив зміни до загального порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Зокрема зміни стосуються проведення ЗНО в умовах карантину.

Питання розглянуто на засіданні уряду у середу, 24 листопада, інформує пресслужба Міністерства освіти і науки.

"Внесення змін до порядку дозволить актуалізувати цей документ, увідповіднити його до нових реалій проведення іспитування, зокрема й в умовах карантину із використанням організаційно-технологічних процесів ЗНО. Також визначено механізм залучення представників закладів до проведення тестування та інших випробувань із використанням організаційно-технологічних процесів ЗНО", - зазначають у відомстві.

Порядок визначає основні засади підготовки та проведення ЗНО з метою забезпечення права осіб на рівний доступ до освіти та/або контролю відповідності результатів навчання державним вимогам.

Раніше в листопаді Міносвіти оприлюднило графік зовнішнього незалежного оцінювання 2022 року. Згідно з ним реєстрація на ЗНО почнеться 1 лютого і триватиме до 9 березня. Основна сесія ЗНО-2022 відбудеться з 23 травня по 17 червня.