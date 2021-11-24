У Києві станцію метро "Славутич" зачиняли через виявлення підозрілого предмету

У Києві зачиняли для пасажирів станцію метро "Славутич" через виявлення підозрілого предмету. Правоохоронці працюють над його перевіркою, повідомили в пресслужбі КП "Київський метрополітен".

Оголошення про зачинення зʼявилося близько 14:00. О 14:20 повідомили про відновлення роботи в нормальному режимі.

"Перевірку станції «Славутич» завершено. Метрополітен працює у звичайному режимі", - зазначили в КМДА.

Нагадаємо, що станція "Славутич" розташована на Сирецько-Печерській (зеленій) лінії метрополітену між "Видубичами" та "Осокорками".