Секретар Радбезу РФ Патрушев: "в Україні може спалахнути будь-якої миті"
Секретар Радбезу РФ Патрушев: "в Україні може спалахнути будь-якої миті"
У Болгарії згорів автобус із туристами, загинуло понад 40 людей
У Болгарії згорів автобус із туристами, загинуло понад 40 людей
Арестович: Бурба почав операцію щодо "вагнерівців" без погодження з Зеленським, а розвідників звільнили через перевитрату коштів
Арестович: Бурба почав операцію щодо "вагнерівців" без погодження з Зеленським, а розвідників звільнили через перевитрату коштів
У Держдумі РФ закликали Україну "пам'ятати про долю Афганістану"
У Держдумі РФ закликали Україну "пам'ятати про долю Афганістану"
До начальника Південного регіонального управління ДПСУ прийшли з обшуком, - ЗМІ
До начальника Південного регіонального управління ДПСУ прийшли з обшуком, - ЗМІ
"Енергоатом" розглядає можливість відновлення проєкту Чигиринської АЕС
"Енергоатом" розглядає можливість відновлення проєкту Чигиринської АЕС
Замість інвест-няні: на Черкащині місцеві депутати вирішили знищити успішне підприємство з іноземними інвестиціями
Замість інвест-няні: на Черкащині місцеві депутати вирішили знищити успішне підприємство з іноземними інвестиціями
Зеленський призначив колишнього гендиректора "Запоріжсталі" заступником голови Офісу президента
Зеленський призначив колишнього гендиректора "Запоріжсталі" заступником голови Офісу президента
“Були підрозділи, які мали забезпечити зачистку Майдану. А також підрозділи фільтрації". Заступник Генпрокурора виступив у суді
“Були підрозділи, які мали забезпечити зачистку Майдану. А також підрозділи фільтрації". Заступник Генпрокурора виступив у суді
ГоловнаСуспільствоПодії

У Києві станцію метро "Славутич" зачиняли через виявлення підозрілого предмету

Оголошення зʼявилося близько 14 години. 

У Києві станцію метро "Славутич" зачиняли через виявлення підозрілого предмету
Славутич станція метро
Фото: Главком

У Києві зачиняли для пасажирів станцію метро "Славутич" через виявлення підозрілого предмету. Правоохоронці працюють над його перевіркою, повідомили в пресслужбі КП "Київський метрополітен".

Оголошення про зачинення зʼявилося близько 14:00. О 14:20 повідомили про відновлення роботи в нормальному режимі.

"Перевірку станції «Славутич» завершено. Метрополітен працює у звичайному режимі", - зазначили в КМДА. 

Нагадаємо, що станція "Славутич" розташована на Сирецько-Печерській (зеленій) лінії метрополітену між "Видубичами" та "Осокорками". 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також