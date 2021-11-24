За добу на Донбасі сталося чотири обстріли, бойовики блокували доступ СММ на окуповану територію

У вівторок, 23 листопада, в зоні бойових дій на Донбасі сталося чотири обстріли зі сторони російських окупаційних військ. Один український військовий отримав поранення.

Про це повідомляється в ранковому зведенні пресцентру Операції об'єднаних сил.

Вогонь вели біля Зайцевого, Верхньоторецького, Шумів та Широкиного.

Пресцентр ООС також повідомив, що протягом доби окупаційні війська тричі не пропустили патрулі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на тимчасово окуповану територію.

Це сталося в районі розведення військ біля Золотого, на мосту біля Станиці Луганської та на блокпосту на дорозі Т0504 біля окупованого населеного пункту Молодіжне. У всіх трьох випадках члени російських збройних формувань послались на "накази від командирів" чи "необхідність дозволу".

Спостерігачам ОБСЄ довелося повернутися на вільну територію України.

"Українська сторона нагадує, що рішення постійної ради ОБСЄ № 1117 передбачає забезпечення безпечного доступу місії по всій Україні. Необмежений і безумовний доступ до всіх районів. Крім того, згідно з мандатом, місії доручено доповідати про будь-які обмеження свободи пересування СММ або інші обставини, що перешкоджають виконанню її мандата", - йдеться в повідомленні ООС.

Нагадаємо, що 22 листопада на Донбасі було поранено двох військових.