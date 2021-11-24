Замість інвест-няні: на Черкащині місцеві депутати вирішили знищити успішне підприємство з іноземними інвестиціями
Замість інвест-няні: на Черкащині місцеві депутати вирішили знищити успішне підприємство з іноземними інвестиціями
Арестович: Бурба почав операцію щодо "вагнерівців" без погодження з Зеленським, а розвідників звільнили через перевитрату коштів
Арестович: Бурба почав операцію щодо "вагнерівців" без погодження з Зеленським, а розвідників звільнили через перевитрату коштів
“Були підрозділи, які мали забезпечити зачистку Майдану. А також підрозділи фільтрації". Заступник Генпрокурора виступив у суді
“Були підрозділи, які мали забезпечити зачистку Майдану. А також підрозділи фільтрації". Заступник Генпрокурора виступив у суді
Голова ФДМУ Сенниченко: «Держпідприємства в Україні – найбільше джерело корупції»
Голова ФДМУ Сенниченко: «Держпідприємства в Україні – найбільше джерело корупції»
У Держдумі РФ закликали Україну "пам'ятати про долю Афганістану"
У Держдумі РФ закликали Україну "пам'ятати про долю Афганістану"
Зеленський призначив колишнього гендиректора "Запоріжсталі" заступником голови Офісу президента
Зеленський призначив колишнього гендиректора "Запоріжсталі" заступником голови Офісу президента
"Енергоатом" розглядає можливість відновлення проєкту Чигиринської АЕС
"Енергоатом" розглядає можливість відновлення проєкту Чигиринської АЕС
У Болгарії згорів автобус із туристами, загинуло понад 40 людей
У Болгарії згорів автобус із туристами, загинуло понад 40 людей
США розглядають введення нових санкцій проти Росії включно з Путіним у випадку вторгнення в Україну, – CNN
США розглядають введення нових санкцій проти Росії включно з Путіним у випадку вторгнення в Україну, – CNN
ГоловнаСуспільствоОсвіта

Міносвіти не позбавляло Киву ступеня кандидата наук, бо й не присуджувало

Раніше Кива стверджував, що його позбавили звання кандидата наук через начебто "відсутність новизни" у його "дослідженні".

Міносвіти не позбавляло Киву ступеня кандидата наук, бо й не присуджувало
Фото: facebook.com/kivailya

У Міністерстві освіти і науки України повідомили, що не позбавляли народного депутата від "Опозиційної платформи за життя" Іллю Киву ступеня кандидата наук, адже його і не було присуджено.

Про це у МОН повідомили на запит "Радіо Свобода".

"Станом на 23 листопада 2021 року Киві Іллі Володимировичу не присуджено науковий ступінь кандидата наук з державного управління", – йдеться у відповіді на запит.

У квітні цього року Кива захистив дисертацію "Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України)". 

У червні Міністерство освіти і науки повідомило, що здійснює перевірку матеріалів щодо надання Киві ступеню кандидата наук. 

16 листопада міністр внутрішніх справ Денис Монастирський підписав наказ, яким позбавив Киву права на нагородну зброю, яку йому було видано 2015 року. Після цього нардеп заявив, що його також позбавили звання кандидата наук.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також