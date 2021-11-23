У Києві та Київській області вночі та вранці 24 листопада очікується ожеледиця, - ДСНС

Погодні умови можуть привести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг.

Вночі та вранці 24 листопада у Києві та Київській області на дорогах спостерігатиметься ожеледиця.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС з посиланням на дані Українського Гідрометцентру.

"За інформацією УкрГідрометцентру, вночі та вранці 24 листопада у Києві та Київській області на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності). Погоді умови можуть привести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг", - повідомили у ДСНС.

У зв’язку з цим водіям рекомендують витримувати дистанцію між автомобілями, дотримуватися швидкісного режиму, не здійснювати різких маневрів під час їзди, а також знижувати швидкість, наближаючись до пішохідних переходів.

Нагадаємо, у вівторок, 23 листопада, в Києві пішов перший сніг. За даними комунальної корпорації "Київавтодор", у зв'язку із опадами на дороги вивели 173 одиниці техніки, які обробляють дороги й тротуари протиожеледними засобами.