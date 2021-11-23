Вони прийшли до СІЗО, щоб зустріти адвоката, якого раніше засудили до 12 діб адміністративного арешту.

Фото: Кримська солідарність

Окупаційні силовики в Сімферополі провели силові затримання десятків кримських татар. Вони прийшли до СІЗО, щоб зустріти адвоката, якого раніше засудили до адміністративного арешту.

Про це повідомляє “Кримська солідарність”.

Люди прийшли до СІЗО для того, аби зустріти адвоката Едема Семедляєва. Сьогодні завершився 12-денний термін його адміністративного ув’язнення, призначений окупаційним “судом”.

Операція силовиків почалася о 18:30 за Києвом, ще до виходу адвоката. Наразі відомо про затримання 31 людини. Серед них - жінки, а також кореспонденти "Кримської солідарності" Енвер Алімов, Алім Сулейманов, Вілен Темер'янов, громадянський журналіст Длявера Ібрагімова.

Фото: Кримська солідарність

Фото: Кримська солідарність

Фото: Кримська солідарність

Наразі затриманих доправили до трьох районних відділків окупаційної “поліції” Сімферополя.

Едем Семедляєв вийшов з СІЗО о 19 годині за Києвом. Наразі він перебуває вдома.

Нагадаємо, окупаційний “Центральний районний суд” Сімферополя заарештував адвоката Едема Семедляєва на 12 діб та засудив до штрафу 4 тисячі рублів за нібито "непокору законним вимогам поліції".

Російські силовики вимагали, щоб Семедляєв не знімав, як складають протоколи на затриманих кримських татар.