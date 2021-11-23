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У Києві пішов перший сніг

На середу прогнозують плюсову температуру. 

У вівторок, 23 листопада, в Києві пішов перший сніг.

Сніг у столиці обіцяють тільки сьогодні. В середу, 24-го листопада, опадів не прогнозують. Вночі буде 0...-2 градуси морозу, вдень у середу очікується +1...+3 градуси.

Фото: twitter.com/focusua

Фото: instagram.com/dm_m1987

Фото: instagram.com/dm_m1987

Фото: nawras_dijlah/instagram.com

Фото: twitter.com/jyrnalist

Фото: Укрінформ

Фото: twitter.com/zhktinderella

За даними комунальної корпорації "Київавтодор", у зв'язку із опадами на дороги вивели 173 одиниці техніки, які обробляють дороги й тротуари протиожеледними засобами.

Спеціальна техніка розташована на вихідних позиціях у місті і наносить рідкі хлориди, сіль і піщаносоляну суміш.

Міська влада попросила водіїв бути обачними на дорогах, не їздити на літній гумі та не заважати прибиранню снігу.

Фото: kyivcity.gov.ua/

Фото: Макс Требухов

Фото: kyivcity.gov.ua/

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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