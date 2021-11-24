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Рукопис Ейнштейна продали на аукціоні за €11,6 млн

Документ було написано на початку 20 сторіччя разом з Мікеле Бессо.

Рукопис Ейнштейна продали на аукціоні за €11,6 млн
Фото: christies.com

Рукопис Альберта Ейнштейна, в якому викладається його теорія відносності, продали в Парижі за 11,6 мільйонів євро. Про це пише "Німецька хвиля" з посиланням на заяву аукціонного дому Christie's.

54-сторінковий документ був написаний німецьким фізиком разом з його близьким другом, швейцарським інженером Мікеле Бессо в Берліні та Цюріху між 1913 та 1914 роками. Це один з двох рукописів Ейнштейна, що збереглися, що мають відношення до розробки теорії відносності, яка його прославила.

Крім того, проданий лот став найдорожчим науковим рукописом, який будь-коли йшов з аукціону у Франції. Хто став покупцем манускрипта, написаного рукою Ейнштейна, не повідомляється.

Нагадаємо, що у травні 2021 року лист Альберта Ейнштейна, що містить відому формулу E=mc², продали на аукціоні у США за 1,2 млн доларів.

Ейнштейн (1874-1955) вважається одним із основоположників сучасної фізики. У 1921 році отримав Нобелівську премію за заслуги перед теоретичною фізикою й відкриття закону фотоелектричного ефекту. 

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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