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Засновник Telegram Дуров став громадянином Франції

Павло Дуров, який емігрував з Росії у 2014-му, останніми роками живе в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Творець і власник Telegram Павло Дуров отримав громадянство Франції. Відповідний документ було опубліковано в офіційному урядовому віснику країни ще 23 серпня, однак увагу на це ЗМІ звернули лише напередодні.

В указі про натуралізацію та реінтеграцію, крім імені та прізвища Павла Дурова, зазначені дата та місце народження (10 жовтня 1984 року, Ленінград), що збігаються з датою та місцем народження засновника Telegram.

Сам Дуров інформацію наразі не коментував.

Павло Дуров
Фото: wikipedia.org
Павло Дуров

Павло Дуров емігрував із Росії у 2014 році після скандалу з продажем акцій соцмережі "ВКонтакте" та звільнення з посади її гендиректора. Він заявляв, що не має наміру повертатися на батьківщину.

У травні 2017 року ЗМІ повідомляли, що Дуров постійно проживає у Фінляндії.

2018 року поширилася інформація про те, що Павло Дуров став британським підданим, проте він її спростував.

Відомо, що окрім російського громадянства Дуров також має паспорт держави Сент-Кітс і Невіс, що розташована на Карибських островах. Цей документ дозволяє йому пересуватися Європейським союзом і Великобританією без віз.

Останніми роками Дуров живе в Об'єднаних Арабських Еміратах.

За оцінкою Forbes, статки Павла Дурова в 2021 році сягали 17,2 млрд доларів.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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