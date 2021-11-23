Засновник Telegram Дуров став громадянином Франції

Творець і власник Telegram Павло Дуров отримав громадянство Франції. Відповідний документ було опубліковано в офіційному урядовому віснику країни ще 23 серпня, однак увагу на це ЗМІ звернули лише напередодні.
В указі про натуралізацію та реінтеграцію, крім імені та прізвища Павла Дурова, зазначені дата та місце народження (10 жовтня 1984 року, Ленінград), що збігаються з датою та місцем народження засновника Telegram.
Сам Дуров інформацію наразі не коментував.
Павло Дуров емігрував із Росії у 2014 році після скандалу з продажем акцій соцмережі "ВКонтакте" та звільнення з посади її гендиректора. Він заявляв, що не має наміру повертатися на батьківщину.
У травні 2017 року ЗМІ повідомляли, що Дуров постійно проживає у Фінляндії.
2018 року поширилася інформація про те, що Павло Дуров став британським підданим, проте він її спростував.
Відомо, що окрім російського громадянства Дуров також має паспорт держави Сент-Кітс і Невіс, що розташована на Карибських островах. Цей документ дозволяє йому пересуватися Європейським союзом і Великобританією без віз.
Останніми роками Дуров живе в Об'єднаних Арабських Еміратах.
За оцінкою Forbes, статки Павла Дурова в 2021 році сягали 17,2 млрд доларів.