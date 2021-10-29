Ребрендинг Facebook спричинив 26%-ве зростання акцій канадської компанії

Компанія Facebook після зміни назви на Meta випадково збагатив власників канадської компанії з подібною назвою.

За повідомленням Вloomberg, після закриття звичайних торгів у четвер акції канадської Meta Materials Inc., яка торгується під символом MMAT, зросли на 26% після зростання на 4,8% протягом дня.

"Фаворит трейдерів у США зріс у торгівлі в неробочий час, оскільки інвестори прийняли її за Facebook Inc. після ребрендингу інтернет-гіганта", - зазначає видання.

Тепер канадська компанія, яка виробляє композитні матеріали з металів та пластмас, коштує близько 1,3 мільярда доларів, що становить частку відсотка від вартості компанії, раніше відомої як Facebook.

Керівник Meta Materials Джордж Палікарас жартома привітав корпорацію Цукерберга у "Метавсесвіті". За його словами, Meta Мaterials бере участь у розробках, зокрема, на майданчиках підрозділу Facebook - Facebook Reality Labs.

Про ребрендинг компанії Facebook її засновник Марк Цукерберг оголосив 28 жовтня. Він заявив, що наступним кроком розвитку інтернету буде метавсесвіт і репрезентував його бачення.

Цукерберг заявив, що хоче допомогти людям відійти від екранів і дисплеїв, але зберегти можливість спілкування з будь-якою людиною в будь-якій точці світу. Гаджети, за його словами, перестануть бути основою для спілкування, а стануть лише помічниками.

Те, що сталося з Meta Materials, не є унікальним випадком на фондовому ринку. Торік інвестори помилково вкладалися в акції компаній, співзвучних з популярними сервісами Zoom та Signal - Zoom Technologies та Signal Advance.