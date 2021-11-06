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“Дія” переїздить до нового датацентру

У ніч з суботи на неділю замовлення послуг буде недоступне.

“Дія” переїздить до нового датацентру
Фото: Скриншот/YouTube

Застосунок “Дія” переїздить до нового датацентру для розширення потужностей.

Про це йдеться у Телеграм-каналі Міністерства цифрової трансформації.

“Усі послуги в застосунку та на порталі Дія витримуватимуть ще більше навантаження, літатимуть ще швидше, якісніше, цілодобово”, – зазначили у Мінцифрі.

Відтак у ніч з суботи на неділю 7 листопада з 00:00 до 07:00 замовлення послуг та документів у Дії буде недоступне. Потім застосунок та портал працюватимуть у звичному режимі.

Нагадаємо, у "Дії" запустили бета-тестування COVID-сертифікатів на підставі ПЛР-тестів. Документ буде чинним протягом 72 годин з моменту здачі аналізу.

Окрім того, з 31 жовтня сертифікати про вакцинацію у “Дії” тепер можна отримати без Photo ID.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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