Пошкоджено фортифікаційні споруди, люди не постраждали.

Фото: ДПС

Збройні формування Росії обстріляли позиції прикордонників на блокпосту першого боронного рубежу "Мар’їнка" Донецької області. Обстріл трапився близько 9 години 24 листопада, повідомили в пресслужбі ДПС України.

"Під час обстрілу противником застосовано міномети калібру 82 мм. Зафіксовано влучання трьох мін в місця несення служби прикордонних нарядів. Завдяки чітким та злагодженим діям прикордонників особовий склад не постраждав, пошкоджено фортифікаційні споруди", – йдеться у повідомленні.

Фото: ДПС

Фото: ДПС

Перший оборонний рубіж "Марʼїнка" розташований на дорожньому коридорі "Донецьк – Курахове".

Нагадаємо, у вівторок, 23 листопада, в зоні бойових дій на Донбасі сталося чотири обстріли зі сторони російських окупаційних військ. Один український військовий отримав поранення.

Учора українська розвідка попередила, що командування Збройних сил Росії почало нарощення боєготовності російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях.