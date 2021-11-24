Секретар Радбезу РФ Патрушев: "в Україні може спалахнути будь-якої миті"
Секретар Радбезу РФ Патрушев: "в Україні може спалахнути будь-якої миті"
У Держдумі РФ закликали Україну "пам'ятати про долю Афганістану"
У Держдумі РФ закликали Україну "пам'ятати про долю Афганістану"
Замість інвест-няні: на Черкащині місцеві депутати вирішили знищити успішне підприємство з іноземними інвестиціями
Замість інвест-няні: на Черкащині місцеві депутати вирішили знищити успішне підприємство з іноземними інвестиціями
До начальника Південного регіонального управління ДПСУ прийшли з обшуком, - ЗМІ
До начальника Південного регіонального управління ДПСУ прийшли з обшуком, - ЗМІ
"Енергоатом" розглядає можливість відновлення проєкту Чигиринської АЕС
"Енергоатом" розглядає можливість відновлення проєкту Чигиринської АЕС
Арестович: Бурба почав операцію щодо "вагнерівців" без погодження з Зеленським, а розвідників звільнили через перевитрату коштів
Арестович: Бурба почав операцію щодо "вагнерівців" без погодження з Зеленським, а розвідників звільнили через перевитрату коштів
У Болгарії згорів автобус із туристами, загинуло понад 40 людей
У Болгарії згорів автобус із туристами, загинуло понад 40 людей
​ПриватБанк через газети вручив Коломойському позов на $5,5 млрд
​ПриватБанк через газети вручив Коломойському позов на $5,5 млрд
Зеленський призначив колишнього гендиректора "Запоріжсталі" заступником голови Офісу президента
Зеленський призначив колишнього гендиректора "Запоріжсталі" заступником голови Офісу президента
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти обстріляли з мінометів прикордонників біля КПВВ "Марʼїнка"

Пошкоджено фортифікаційні споруди, люди не постраждали. 

Фото: ДПС

Збройні формування Росії обстріляли позиції прикордонників на блокпосту першого боронного рубежу "Мар’їнка" Донецької області. Обстріл трапився близько 9 години 24 листопада, повідомили в пресслужбі ДПС України.

"Під час обстрілу противником застосовано міномети калібру 82 мм. Зафіксовано влучання трьох мін в місця несення служби прикордонних нарядів. Завдяки чітким та злагодженим діям прикордонників особовий склад не постраждав, пошкоджено фортифікаційні споруди", – йдеться у повідомленні.

Фото: ДПС
Фото: ДПС

Перший оборонний рубіж "Марʼїнка" розташований на дорожньому коридорі "Донецьк – Курахове". 

Нагадаємо, у вівторок, 23 листопада, в зоні бойових дій на Донбасі сталося чотири обстріли зі сторони російських окупаційних військ. Один український військовий отримав поранення.

Учора українська розвідка попередила, що командування Збройних сил Росії почало нарощення боєготовності російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Читайте також