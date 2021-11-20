Сьогодні до Києва прибули два гелікоптери Н-125 французького виробництва компанії Airbus Helicopters.

Про це повідомили у МВС України.

Ними укомплектують авіаційні підрозділи Державної прикордонної служби України, які нестимуть службу на ділянці кордону з Білоруссю.

Державна прикордонна служба України з січня 2020 року вже отримувала два гелікоптери типу Н-125.

Фото: mvs.gov.ua

Нові машини, які прибули сьогодні, краще укомплектовані. Їх оснащено супутниковими передавачами, гучномовцями, системами цифрового зв'язку, спеціалізованими авіаційними прожекторами, камерами з високою роздільною здатністю Flir, електричними лебідками та аварійним плавучим спорядженням.

Фото: mvs.gov.ua

"Сьогодні прикордонники отримали чергові два гелікоптера Н-125, які допомагатимуть охороняти державний кордон. Їх оснащено найбільш сучасним обладнанням. Воно дозволяє вдень та в ночі контролювати рубежі держави на багато кілометрів за рахунок спеціалізованих камер та пошукового прожектора. Відео з камер можна відразу передавати в наземний командний пункт. Це потужне посилення ДПСУ, а безпека кордонів - на сьогодні є для МВС одним з основних пріоритетів", – розповів заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Гончаров.

Фото: mvs.gov.ua

У МВС зазначили, що досвід отриманих перших двох легких гелікоптерів у 2020 році показав економічність та ефективність їхнього застосування в цілях охорони державного кордону (загальний наліт перших двох машин складає близько 900 годин)

Фото: mvs.gov.ua

Н-125 - це одні з кращих машин у своєму класі. У 2005 році гелікоптер такої модифікації побив світовий рекорд і здійснив посадку на горі Еверест на рівні 8 тисяч 850 метрів над рівнем моря.

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

Нагадаємо, постачання гелікоптерів Airbus здійснюється відповідно до угоди між Урядом України та Урядом Французької Республіки для створення Єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту в Україні.

29 серпня 2018 року між Міністерством внутрішніх справ України та компанією Airbus Helicopters було укладено відповідний контракт. За його умовами всього заплановано поставку 24 таких гелікоптерів.