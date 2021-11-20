Російські найманці заблокували роботу патруля ОБСЄ біля Старомихайлівки і погрожували збити безпілотник

Російські найманці заблокували роботу патруля Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ поблизу населеного пункту Старомихайлівка у Донецькій області.

Про це йдеться у звіті ОБСЄ.

“Два явно озброєні члени збройних формувань відмовили патрулю СММ у доступі до населеного пункту, пославшись на необхідність отримання дозволу від їхніх командирів. Завданням патруля було уточнити повідомлення про пошкодження цивільних об'єктів у цьому населеному пункті. О 10:25 спостерігачам сказали звернутися до старших членів озброєних формувань для сприяння отриманню доступу до населеного пункту”, – зазначається у звіті.

Через 50 хвилин спостерігачі вирішили запустити безпілотник над населеним пунктом для уточнення інформації про пошкодження. Вони повідомили про це найманців.

“Після телефонних консультацій з начальством члени збройних формувань погрожували збити БПЛА СММ, якщо він буде запущений. Місія не запустила безпілотник і залишила цей район”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 2 вересня Росія відмовилась продовжити мандат місії спостерігачів ОБСЄ на російських пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк", що розташовані на ділянці кордону з окупованими територіями України.

Сполучені Штати закликають російську владу дозволити спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ виконувати свій мандат та здійснювати моніторинг на всій території України, включаючи окуповані території.