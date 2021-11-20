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Російські найманці заблокували роботу патруля ОБСЄ біля Старомихайлівки і погрожували збити безпілотник

СпецмМісія залишила цей район.

Російські найманці заблокували роботу патруля ОБСЄ біля Старомихайлівки і погрожували збити безпілотник
Фото: Facebook/Павло Тука

Російські найманці заблокували роботу патруля Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ поблизу населеного пункту Старомихайлівка у Донецькій області.

Про це йдеться у звіті ОБСЄ.

“Два явно озброєні члени збройних формувань відмовили патрулю СММ у доступі до населеного пункту, пославшись на необхідність отримання дозволу від їхніх командирів. Завданням патруля було уточнити повідомлення про пошкодження цивільних об'єктів у цьому населеному пункті. О 10:25 спостерігачам сказали звернутися до старших членів озброєних формувань для сприяння отриманню доступу до населеного пункту”, – зазначається у звіті.

Через 50 хвилин спостерігачі вирішили запустити безпілотник над населеним пунктом для уточнення інформації про пошкодження. Вони повідомили про це найманців.

“Після телефонних консультацій з начальством члени збройних формувань погрожували збити БПЛА СММ, якщо він буде запущений. Місія не запустила безпілотник і залишила цей район”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 2 вересня Росія відмовилась продовжити мандат місії спостерігачів ОБСЄ на російських пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк", що розташовані на ділянці кордону з окупованими територіями України.

Сполучені Штати закликають російську владу дозволити спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ виконувати свій мандат та здійснювати моніторинг на всій території України, включаючи окуповані території.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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