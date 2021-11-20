В Одесі правоохоронці попередили замовне вбивство підприємця, інформує обласна поліція.

Чоловіка, діяльність якого пов’язана з ринком продукції водних біоресурсів, за 100 тисяч гривень намагався позбутися конкурент.

“Для реалізації злочинного наміру правопорушник звернувся по допомогу до так званого кримінального авторитета, що перебуває у виправній колонії за викрадення людини, вимагання та розбійні напади. Той, використовуючи свої зв’язки на волі, підібрав кілера та посередника, який безпосередньо мав займатися організацією злочину. Обидва — неодноразово судимі за тяжкі злочини”, – йдеться у повідомленні.

Намірам зловмисників завадили працівники Управління міграційної поліції Одещини. Правоохоронці встановили, де, коли та в який спосіб вони планували вбивство бізнесмена, і попередили його.

Щойно виконавець злочину приїхав по потерпілого на ринок, де він працював, аби спричинити несумісні з життям тілесні ушкодження, його було затримано.

У ході спецоперації одночасно були затримані й інші особи, причетні до правопорушення. В оселях, камері утримання та транспортних засобах, що їм належать, провели санкціоновані заходи, в ході яких вилучено мобільні телефони, флеш-накопичувачі, чорнові записи, одяг та інші речові докази їхньої причетності до організації вбивства підприємця, а також зброю, гранату та наркотики.

Дії зловмисників кваліфіковані як замах на вбивство, вчинене на замовлення за попередньою змовою, що передбачають ч. 2 ст. 15 та п.п. 11 й 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Фігуранти затримані в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу.

За скоєне їм загрожує позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне ув’язнення.

Нагадаємо, у Миколаєві ввечері в середу, 17 листопада, застрелили бізнесмена – 51-річного бізнесмена Ігоря Пліндика.

Мисливську рушницю, з якої, ймовірно, стріляв убивця знайшли у дворі багатоповерхівки за кілька кварталів від місця злочину.