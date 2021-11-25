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Новим прем'єр-міністром Румунії став генерал у відставці Ніколає Чуке

Націонал-ліберали сформували нову коаліцію з соціал-демократами.

Новим прем'єр-міністром Румунії став генерал у відставці Ніколає Чуке
Фото: facebook.com/GeneralNicolaeCiuca

Парламент Румунії в четвер, 25 листопада, призначив новий склад уряду на чолі з генералом у відставці Ніколає Чуке, який останні два роки очолював міністерство оборони.

Його підтримали 318 членів парламенту, повідомляє digi24.ro.

Призначення Чуке пов'язане із тим, що 5 жовтня парламент Румунії висловив вотум недовіри уряду попереднього прем'єр-міністра Флоріна Кицу.

Новий кабінет сформують правоцентристська Націонал-ліберальна партія, соціал-демократи, Демократичний союз угорців Румунії та групи національних меншин.

"Я усвідомлюю покладену на мене відповідальність та почув рекомендації опозиції. Ми зробимо все можливе, щоб у центрі уваги влади був громадянин Румунії, щоб подолати кризу, пов'язану з коронавірусом. Прошу вас дати нам можливість взятися за справу", - заявив після голосування Чуке.

54-річний генерал у відставці уже виконував обов'язки прем'єра протягом 2020 року після відставки Людовіка Орбана та до призначення Флоріна Кицу.

Нагадаємо, що попередньому уряді місце соціал-демократів займала центристська партія USR PLUS, яка на початку вересня вийшла з коаліції через звільнення одного з її міністрів. Це рішення врешті-решт призвело до відставки Кицу.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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