У Польщі затримали 66-річного чоловіка, якого підозрюють у шпигунстві на користь Росії

Його спільника в роботі на ФСБ заарештували раніше.

Агентство внутрішньої безпеки Польщі (ABW) затримало громадянина цієї країни за підозрою у шпигунстві на користь Росії.

Про це повідомляє пресслужба Агентства.

Затриманого 66-річного поляка підозрюють в ініціації шпигунської діяльності на користь ФСБ РФ та співпраці з іншим чоловіком, раніше заарештованим співробітниками ABW.

Арешт відбувся 21 листопада 2021 року у Вармінсько-Мазурському воєводстві у північно-східній частині країни. Під час обшуку за місцем проживання затриманого вилучено речі та документи, які доповнюють великий доказовий матеріал.

В Агентстві внутрішньої безпеки повідомляють, що затриманий не визнав себе винним у висунутих йому звинуваченнях. Суд заарештував його на три місяці.

Триває розслідування. Значну частину матеріалів засекречено.

Раніше в листопаді суд у литовському місті Клайпеда визнав двох людей винними в шпигунстві на користь Росії.