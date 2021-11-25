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У Польщі затримали 66-річного чоловіка, якого підозрюють у шпигунстві на користь Росії

Його спільника в роботі на ФСБ заарештували раніше.

У Польщі затримали 66-річного чоловіка, якого підозрюють у шпигунстві на користь Росії
Фото: gov.pl

Агентство внутрішньої безпеки Польщі (ABW) затримало громадянина цієї країни за підозрою у шпигунстві на користь Росії.

Про це повідомляє пресслужба Агентства.

Затриманого 66-річного поляка підозрюють в ініціації шпигунської діяльності на користь ФСБ РФ та співпраці з іншим чоловіком, раніше заарештованим співробітниками ABW.

Арешт відбувся 21 листопада 2021 року у Вармінсько-Мазурському воєводстві у північно-східній частині країни. Під час обшуку за місцем проживання затриманого вилучено речі та документи, які доповнюють великий доказовий матеріал.

В Агентстві внутрішньої безпеки повідомляють, що затриманий не визнав себе винним у висунутих йому звинуваченнях. Суд заарештував його на три місяці.

Триває розслідування. Значну частину матеріалів засекречено.

Раніше в листопаді суд у литовському місті Клайпеда визнав двох людей винними в шпигунстві на користь Росії.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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