Президента Чехії повторно госпіталізували через коронавірус

Це сталося лише через кілька годин після того, як його виписали з госпіталю після місячного лікування.

Президент Чехії Мілош Земан повторно госпіталізований у четвер ввечері після того, як у нього виявили COVID-19. Позитивний тест він отримав лише через кілька годин після того, як його виписали після місячного лікування.

Про це повідомляє Associated Press.

У офісі президента повідомили, що Земан був перевірений після того, як вдень він прибув до своєї офіційної резиденції в Лани на захід від Праги. Напередодні його виписали з празького військового госпіталю.

77-річного Земана 10 жовтня, на наступний день після виборів у нижню палату парламенту, терміново доставили до лікарні для лікування у відділенні інтенсивної терапії. Його стан пов’язували з неуточненим хронічним захворюванням.

У четвер лікарі заявили, що воліли б, щоб Земан залишився в лікарні, але погодили його рішення піти через "значне покращення" його стану.

Президент планував завершити лікування в Лані.

77-річний Земан страждає на діабет і нейропатію нижніх кінцівок, у зв'язку із чим від початку 2021 року змушений пересуватися на візку.

Як президент, Земан відіграє ключову роль у створенні нового уряду після виборів. У п’ятницю він мав прийняти присягу нового прем’єр-міністра країни Петра Фіали. Втім зараз проведення церемонії підпитанням. Вона вже давно відкладався через попередню госпіталізацію Земана.