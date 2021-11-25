Словаччина запроваджує двотижневий карантин через сплеск COVID-19

Уряд Словаччини ухвалив рішення про запровадження двотижневого національного карантину на тлі рекордного сплеску захворювань на COVID-19.

Про це інформує Associated Press.

Відповідні обмеження набувають чинності в четвер, 25 листопада, і будуть спрямовані на всіх - як невакцинованих, так і вакцинованих.

В умовах карантину люди можуть залишати свої домівки лише з певних причин. Це, зокрема, купівля товарів першої необхідності в найближчих до дому магазинів, поїздка на роботу та навчання, вакцинація, тестування на коронавірус або лікування.

Невакцинованим людям потрібно буде пройти тестування, щоб вийти на роботу, якщо вони не одужали від COVID-19. Якщо робота з дому неможлива, людям потрібно мати документ від роботодавця про те, де знаходиться їхнє робоче місце з детальною інформацією про робочий час.

Вигулювати собаку дозволяється в межах 500 метрів (ярдів) від житла людей.

Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер назвав цей захід "неминучим". Його успіх "залежить від кожного громадянина", сказав він.

Школи на час карантину закривати не будуть, але школярі та студенти будуть проходити тестування на регулярній основі. Вони також повинні будуть носити захисні маски в школах.

Міністерство охорони здоров’я Словаччини повідомило, що кількість заражених за добу вперше перевищила 10 тис. осіб - у вівторок коронавірус підтвердили у 10 315 людей. Це на 1000 більше, ніж попередній рекорд, зареєстрований у п’ятницю.

Рівень вакцинації в Словаччині – 45,7% – один з найнижчих у Європейському Союзі.

Загалом у Словаччині зареєстровано 631 738 випадків вірусу, 14 056 людей померли.