Зеленський озвучив назву нового українського авіаперевізника й анонсував будівництво трьох аеропортів
Зеленський озвучив назву нового українського авіаперевізника й анонсував будівництво трьох аеропортів
Житло в Києві та областях: скільки коштують квартири та до чого варто готуватися
Житло в Києві та областях: скільки коштують квартири та до чого варто готуватися
Як Білорусь стала диктатурою. Урок для українців
Як Білорусь стала диктатурою. Урок для українців
Помер колишній мер Києва Олександр Омельченко
Помер колишній мер Києва Олександр Омельченко
Уряд запустив у роботу Бюро економічної безпеки
Уряд запустив у роботу Бюро економічної безпеки
Кабмін звільнив керівника податкової служби
Кабмін звільнив керівника податкової служби
Помер колишній міський голова Тернополя Богдан Левків
Помер колишній міський голова Тернополя Богдан Левків
Журналісти повідомили, що Єрмак святкував ювілей на держдачі в Карпатах. В Офісі президента заперечили
Журналісти повідомили, що Єрмак святкував ювілей на держдачі в Карпатах. В Офісі президента заперечили
ГоловнаСвіт

Президент Європейської ради поінформував Зеленського про результати розмови з Путіним

"Одним із цих результатів є переконання, що деескалації ситуації могли б допомогти контакти між українською та російською сторонами за участю ЄС".

Президент Європейської ради поінформував Зеленського про результати розмови з Путіним
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 25 листопада, провів телефонну розмову з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

Як повідомляє пресслужба глави держави, сторони обговорили розвиток ситуації з безпекою на сході України через концентрацію російських збройних сил уздовж кордонів.

"Президент Європейської ради повідомив про результати своєї вчорашньої розмови з президентом РФ Володимиром Путіним. Одним із цих результатів є переконання, що деескалації ситуації могли б допомогти контакти між українською та російською сторонами за участю ЄС", - йдеться у повідомленні.

Зі свого боку, Зеленський поінформував Мішеля про зусилля України, спрямовані на мирне врегулювання конфлікту.

Сторони домовилися й надалі координувати свої позиції щодо шляхів врегулювання конфлікту.

Співрозмовники також обговорили підготовку запланованого на 15 грудня саміту Східного партнерства. Зеленський зазначив, що цей захід має бути результативним з погляду обліку інтересів України та "Асоційованого тріо".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський раніше також, провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також