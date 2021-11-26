Президент Європейської ради поінформував Зеленського про результати розмови з Путіним

"Одним із цих результатів є переконання, що деескалації ситуації могли б допомогти контакти між українською та російською сторонами за участю ЄС".

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 25 листопада, провів телефонну розмову з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

Як повідомляє пресслужба глави держави, сторони обговорили розвиток ситуації з безпекою на сході України через концентрацію російських збройних сил уздовж кордонів.

"Президент Європейської ради повідомив про результати своєї вчорашньої розмови з президентом РФ Володимиром Путіним. Одним із цих результатів є переконання, що деескалації ситуації могли б допомогти контакти між українською та російською сторонами за участю ЄС", - йдеться у повідомленні.

Зі свого боку, Зеленський поінформував Мішеля про зусилля України, спрямовані на мирне врегулювання конфлікту.

Сторони домовилися й надалі координувати свої позиції щодо шляхів врегулювання конфлікту.

Співрозмовники також обговорили підготовку запланованого на 15 грудня саміту Східного партнерства. Зеленський зазначив, що цей захід має бути результативним з погляду обліку інтересів України та "Асоційованого тріо".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський раніше також, провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.