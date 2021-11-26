Молдова погасила борг перед "Газпромом"

АТ "Молдовагаз" переказало російському концерну "Газпром" оплату за природний газ, спожитий у жовтні та першій половині листопада 2021 року.

Про це молдовська компанія повідомила у фейсбуці.

Раніше 26 листопада уряд Молдови ухвалив постанову про переказ коштів 1,39 млрд леїв (приблизно $75 млн) бюджетних коштів для оплати заборгованості.

Відповідно до ухваленого документа, міністерство фінансів переказало гроші держпідприємству Energocom. Потім Energocom підписав контракт із "Молдовагазом", згідно з яким викупив частину боргу іншого держпідприємства - Termoelectrica, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

У такий спосіб молдавська газова компанія змогла розрахуватися за поточними платежами з "Газпромом" за поставлений газ у жовтні і заплатити аванс у 50% за листопад.

Заборгованість утворилася в результаті касового розриву у "Молдовагазу", оскільки підприємство купувало природний газ за $790 за 1 тис. кубометрів, а споживачі платили за старим тарифом - $150 за 1 тис. куб. м.

23 листопада Газпром" висунув Молдові ультиматум для продовження постачання газу. Російський концерн дав Молдові 48 годин на погашення боргів.

Колишній контракт із "Газпромом" закінчився 30 вересня, новий набрав чинності 1 листопада. У жовтні "Молдовагаз" купувала газ за тимчасовим контрактом за цінами міжнародного ринку. Після нового контракту з "Газпромом" тарифи на газ у Молдові виросли більш ніж удвічі.