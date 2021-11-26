​Лукашенко - мігрантам: "Хто хоче додому, допоможемо. Хто хоче на Захід - ловити не будем"

"Ми не будемо затримувати, зв'язувати руки, вантажити в літаки і повертати на батьківщину".

Олександр Лукашенко в п'ятницю, 26 листопада, приїхав у табір мігрантів біля польського КПП "Кузьниця".

Під час виступу перед його мешканцями, який транслювався в ефірі місцевого телебачення, він заявив, що Білорусь "не може влаштувати війну, щоб пробити коридор в Німеччину", але й не буде заважати тим, хто продовжить спроби перейти кордон.

За його словами, під час розмови з канцлером Німеччини Ангелою Меркель він пообіцяв сприяти поверненню мігрантів на батьківщину, але не робитиме це силоміць.

"Таких охочих, які вирішили повернутися - хто в Сирію, хто в Ірак - ми евакуювали близько тисячі людей. Але я хочу щоб ви знали: ми не будемо вас затримувати, зв'язувати руки, вантажити в літаки і повертати на батьківщину, якщо ви цього не захочете. Якщо ви вирішите йти в західному напрямку - це ваша воля. Пройдете - ідіть", - сказав Лукашенко.

Він заявив, в Білорусі знаходиться близько 4-5 тисяч мігрантів з Сирії, Іраку та інших країн, але це "дуже приблизна цифра". Десь дві тисячі людей, за оцінкою Лукашенка, зараз знаходяться в цьому таборі біля "Кузьниці".

"Хто хоче поїхати додому, допоможемо це зробити, але змушувати не будем. Хто хоче рухатися в західному напрямку - це теж ваше право. Ми не будемо вас ловити і утримувати за колючим дротом", - заявив Лукашенко.

Він додав, що більшість із цих людей хочуть в Німеччину до своїх рідних, і, на його думку, для такої великої країни це була б невелике навантаження. "Але блокують це все поляки", - заявив Лукашенко.

Нагадаємо, 25 листопада президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що завдяки злагодженим і чітким діям європейських лідерів вдалося практично зупинити потік мігрантів до Білорусі. Його заява пролунала після того, як представники 27 країн ЄС затвердили розширення санкцій проти Білорусі.

Він заявив, що Білорусь допомогла Іраку організувати рейси для повернення додому кількох сотень іракців, але поки що занадто рано робити висновки, чи йдеться про справжню зміну позиції білоруської влади.

Ситуація на кордоні між Білоруссю та Польщею загострилась на початку листопада. Сотні мігрантів отаборилися біля польського кордону, сподіваючись потрапити на територію Євросоюзу, але їх туди не пустили.