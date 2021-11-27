У Франції зафіксували спалах високопатогенного пташиного грипу

Всі птахи тепер підлягають знищенню, а приміщення будуть дезінфіковані, щоб запобігти поширенню хвороби.

У Франції виявили високопатогенний вірус пташиного грипу на птахофабрикі на півночі країни. Про це інформує Reuters.

Як повідомили у профільному міністерстві, наразі штамм вірусу не ідентифікований. Всі птахи тепер підлягають знищенню, а приміщення будуть дезінфіковані, щоб запобігти поширенню хвороби.

Спалах зафіксований після кількох аналогічних випадків на птахофабриках у Європі та Азії протягом останніх тижнів, що свідчить про швидке поширення вірусу.

Протягом минулого місяця у Франції вже було виявлено кілька випадків пташиного грипу серед домашньої птиці, а також диких птахів.

Нагадаємо, на початку листопада у Данії зафіксували спалах високопатогенного пташиного грипу штаму H5 на великій фермі з вирощування індиків.