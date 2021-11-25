Зеленський озвучив назву нового українського авіаперевізника й анонсував будівництво трьох аеропортів

Президент Володимир Зеленський анонсував створення національного українського перевізника "Українські національні авіалінії" - Ukrainian national airlines (UNA). Авіакомпанію буде створено за участю європейської авіабудівної компанії Airbus у межах програми "Велике будівництво".

Про це голова держави заявив на форумі "Велике будівництво: авіація і туризм".

"Я завжди говорив про те, що дуже потрібні проєкти, які зшивають Україну. Сьогодні ми повертаємо світу ідею про європейський літак. Тепер це спільна наша вже "Мрія", українська "Мрія" і спільна "Мрія" з нашими колегами з Європи", - сказав президент України.

Зеленський запевнив, що Україна готова інвестувати у повітряний флот, навантажувати українських виробників та залучати світових лідерів до об'єднаних проектів в авіабудівництві. Він додав, що цього року будується три літаки для України.

"У нас є всі потужності для серійного виробництва, аж до забезпечення комплексної, уже післяпродажної підтримки", - зазначив голова держави.

За його словами, тривають перемовини із західними колегами щодо створення сучасного авіахабу в Україні "для модернізації пасажирських літаків у вантажні літаки". Також Україна має підтвердження економічної доцільності створення національного авіаперевізника від французьких консультантів.

Володимир Зеленський також заявив, що в межах програми "Велике будівництво" буде споруджено два нові аеропорти на сході України та один на Закарпатті.

"Сьогодні Україна інвестує мільярди гривень у модернізацію регіональних аеропортів. Це нові злітно-посадкові смуги, це нові термінали у Чернівцях, Рівному, Житомирі, Кривому Розі, Дніпрі... А також ми готуємось до ще двох. Нещодавно ми вирішили - це стратегічне питання: про ще два нових аеропорти. На сході України та ще одного нового аеропорту на Закарпатті", - сказав президент, не уточнивши, де саме буде розташовано ці аеропорти.

Раніше голова держави заявляв, що у межах плану трансформації країни на Донбасі заплановано побудувати ще два аеропорти, які будуть тимчасовою альтернативою летовищам у окупованих Донецьку та Луганську.

Водночас у Міністерстві інфраструктури України повідомили про підписання меморандуму про співпрацю з однією з найбільших авіабудівних компаній Airbus. Документ передбачає можливість лізингу чи купівлі 22 літаків, передає "Інтерфакс-Україна".

Згідно з текстом меморандуму йдеться про закупівлю шести малих вузькофюзеляжних літаків (типу А220); 12 середніх вузькофюзеляжних літаків (типу А320/А321); чотирьох широкофюзеляжних літаків (типу А330/350).

Після створення в Україні національного авіаперевізника Airbus також готовий розглянути можливість співпраці з українською авіакосмічною галуззю.

Нагадаємо, у квітні 2020 року президент Володимир Зеленський сказав, що в Україні потрібно створити державну авіакомпанію на рівні Turkish Airlines і Singapore Airlines. Він говорив, що вона повинна використовувати літаки "Антонова", проте у травні 2021 року прем'єр Денис Шмигаль повідомив, що флот національного українського перевізника матиме й іноземні літаки.

Переговори з цього приводу велись з "трьома найбільшими світовими компаніями в цій галузі", казав Шмигаль, очевидно, маючи на увазі Airbus, Boeing, а також Bombardier або Embraer.