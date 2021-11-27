Байден можливо говоритиме з Путіним і Зеленським

Президент США Джо Байден можливо говоритиме з президентами України і Росії Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним через нарощування російських сил біля українського кордону і заяву Зеленського про можливу підготовку перевороту 1-2 грудня.

Про це йдеться на whitehouse.gov.

“Я стурбований. Подивіться, ми підтримуємо територіальну цілісність України. Ми підтримуємо здатність України керувати собою. І ми заперечуємо проти того, аби будь-що віддалено наближалося до того, про що говорили”, – сказав Байден, відповідаючи на запитання журналістів про можливий переворот в Україні.

На запитання “Ви розмовляли із Зеленським чи Путіним? Ви збираєтеся?” президент відповів: “Цілком можливо”.

Нагадаємо, під час пресмарафону 26 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що має інформацію про підготовлювану за участю росіян на 1-2 грудня спробу держперевороту.

"У нас є навіть звукова інформація, де представники з України з представниками Росії обговорюють участь Ріната Ахметова в державному перевороті. Що будуть залучені мільярд доларів. Я вважаю, що це операція - його втягують в війну проти держави України", - заявив Зеленський.

Журналіст американського видання BuzzFeed Крістофер Міллер з посиланням на джерела, близькі до Зеленського, заявив, що переворот в Україні готували співробітник ФСБ і троє перебіжчиків МВС.