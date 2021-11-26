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Зеленський заявив, що оточення Ахметова втягує його в державний переворот

"Я не Янукович, бігти я нікуди не буду".

Зеленський заявив, що оточення Ахметова втягує його в державний переворот
Фото: скрін відео

Президент Володимир Зеленський заявив, що в української розвідки є інформація про підготовку в Україні державного перевороту за участю Ріната Ахметова.

Про це він сказав на пресконференції в п'ятницю, відповідаючи на питання про загрозу війни в Україні.

"[Розвідки] уже фіксують дві речі. [Перша] - може бути велика ескалація зі сторони Росії. І є великі виклики всередині держави, які уже фіксують розвідки. Наприклад, отримав я інформацію, що 1 числа буде державний переворот. У нас є навіть звукова інформація, де представники з України з представниками Росії обговорюють участь Ріната Ахметова в державному перевороті. Що будуть залучені мільярд доларів. Я вважаю, що це операція - його втягують в війну проти держави України", - заявив Зеленський.

У розмовах, перехоплених розвідкою, йдеться про те, що українське суспільство нібито готове до нової революції, а "Рінат Ахметов готовий включитися в питання державного перевороту - зміни діючого президента".

"На жаль, це буде його велика помилка. Тому що не можна воювати проти свого народу і президента, який обраний народом України", - сказав він.

Зеленський підкреслив, що не володіє інформацією, чи сам Ахметов знає про це.

"Я не Янукович, бігти я нікуди не буду. І не Порошенко - на бульдозер вилазити теж не буду. Буду в ці дні очікувати всіх, хто збирається, працюватиму на Банковій. Вважаю, що його оточення втягує його в цю війну", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, що на початку цього тижня представники "Слуга народу" оголосили бойкот телеканалам Ахметова за перетворення у пропагандистькі рупори, що почали відстоювати корпоративні інтереси.

У вересні 2021 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт про олігархів, під дію якого уже в травні може потрапити Ахметов.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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