Кабмін призначив голову Держстату на другий п'ятирічний термін

Ігоря Вернера у 2016 році вперше призначив уряд Гройсмана.

Кабінет міністрів вирішив залишити голову Державної служби статистики Ігоря Вернера на другий п'ятирічний термін.

Про це йдеться в розпорядженні №1504 від 25 листопада.

"Призначити повторно Вернера Ігоря Євгенійовича Головою Державної служби статистики України з 10 грудня 2021 р. строком на п’ять років з оплатою праці відповідно до законодавства", - сказано в ньому.

51-річний Вернер очолює Держстат з 2016 року, коли його призначив уряд Володимира Гройсмана.

Вернер - колишній військовий. Він закінчив Харківське вище військове командно-інженерне училище ракетних військ та Національну академію оборони і до 2009 року служив у Збройних силах України.

Потім він перейшов на роботу в Держстат, де за сім років дослужився до посади голови відомства.