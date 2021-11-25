Програма Міжнародного форуму "Корея-Україна"

Дата: 30.11.2021
Місце: Готель «Opera», вул. Б.Хмельницького, 53
ПРОГРАМА:
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13:30 -14:00
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Реєстрація та прибуття гостей
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14:00-14:20
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Церемонія відкриття Форуму (Головний Конференц-зал)
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- Вітальне слово від Посла Республіки Корея в Україні
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- Вітальне слово від Міністра охорони здоров’я України
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- Вітальне слово від віце-президента Інституту Горшеніна
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14:20-14:30
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Фотосесія
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14:30-16:00
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ДИСКУСІЙНА ПАНЕЛЬ 1
Роль держави у розвитку медицини: що мають робити державні менеджери, а що – приватний сектор?
Питання до обговорення:
· Справедливий та рівний доступ до медицини: як забезпечити гідну якість послуг для кожного?
· Реформи у сучасній медицині: для чого і для кого? Досвід Республіки Корея та України у реформуванні власних медичних систем;
· Поточний стан інфраструктури та майбутні завдання для реагування на кризи громадського здоров'я;
· Роль держави в боротьбі з пандемією та взаємодія з приватними компаніями;
· Внесок національних держав у глобальну систему охорони здоров’я: чи може це працювати краще?
· Україна та Республіка Корея: що ми можемо зробити разом задля безпечного та довгого життя мільйонів наших громадян?
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16:00-16:15
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Перерва на каву (Головний конференц-зал)
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16:15 -17:45
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ДИСКУСІЙНА ПАНЕЛЬ 2
Covid контролює світ VS світ контролює Covid
Питання до обговорення:
· Covid – це прокляття чи можливість для світу?
· Досвід боротьби з пандемією в Республіці Корея та Україні. Які головні уроки ми можемо винести з останніх двох років?
· Чи найважчий етап позаду? Та що на нас чекає попереду?
· Зміни в медицині, викликані пандемією – еволюція чи революція? Що це за зміни?
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17:45 - 18:00
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Закриття Форуму