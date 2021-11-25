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Програма Міжнародного форуму "Корея-Україна"

Дата: 30.11.2021

Місце: Готель «Opera», вул. Б.Хмельницького, 53

ПРОГРАМА:

13:30 -14:00

Реєстрація та прибуття гостей

14:00-14:20

Церемонія відкриття Форуму (Головний Конференц-зал)

- Вітальне слово від Посла Республіки Корея в Україні

- Вітальне слово від Міністра охорони здоров’я України

- Вітальне слово від віце-президента Інституту Горшеніна

14:20-14:30

Фотосесія

14:30-16:00

ДИСКУСІЙНА ПАНЕЛЬ 1

Роль держави у розвитку медицини: що мають робити державні менеджери, а що – приватний сектор?

Питання до обговорення:

· Справедливий та рівний доступ до медицини: як забезпечити гідну якість послуг для кожного?

· Реформи у сучасній медицині: для чого і для кого? Досвід Республіки Корея та України у реформуванні власних медичних систем;

· Поточний стан інфраструктури та майбутні завдання для реагування на кризи громадського здоров'я;

· Роль держави в боротьбі з пандемією та взаємодія з приватними компаніями;

· Внесок національних держав у глобальну систему охорони здоров’я: чи може це працювати краще?

· Україна та Республіка Корея: що ми можемо зробити разом задля безпечного та довгого життя мільйонів наших громадян?

16:00-16:15

Перерва на каву (Головний конференц-зал)

16:15 -17:45

ДИСКУСІЙНА ПАНЕЛЬ 2

Covid контролює світ VS світ контролює Covid

Питання до обговорення:

· Covid – це прокляття чи можливість для світу?

· Досвід боротьби з пандемією в Республіці Корея та Україні. Які головні уроки ми можемо винести з останніх двох років?

· Чи найважчий етап позаду? Та що на нас чекає попереду?

· Зміни в медицині, викликані пандемією – еволюція чи революція? Що це за зміни?

17:45 - 18:00

Закриття Форуму
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