Програма Міжнародного форуму "Корея-Україна"

ДИСКУСІЙНА ПАНЕЛЬ 1

Роль держави у розвитку медицини: що мають робити державні менеджери, а що – приватний сектор?

Питання до обговорення:

· Справедливий та рівний доступ до медицини: як забезпечити гідну якість послуг для кожного?

· Реформи у сучасній медицині: для чого і для кого? Досвід Республіки Корея та України у реформуванні власних медичних систем;

· Поточний стан інфраструктури та майбутні завдання для реагування на кризи громадського здоров'я;

· Роль держави в боротьбі з пандемією та взаємодія з приватними компаніями;

· Внесок національних держав у глобальну систему охорони здоров’я: чи може це працювати краще?

· Україна та Республіка Корея: що ми можемо зробити разом задля безпечного та довгого життя мільйонів наших громадян?