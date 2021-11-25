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Зеленський дасть пресконференцію у п'ятницю

Президент України три години відповідатиме на 30 запитань.

Зеленський дасть пресконференцію у п'ятницю
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський у п'ятницю, 26 листопада, дасть тригодинну пресконференцію, присвячену екватору його каденції.

Про це повідомила його пресслужба.

У зв’язку з спалахом COVID-19 та з урахуванням попереднього досвіду до участі в пресконференції запрошені журналісти тільки з 30 українських і міжнародних ЗМІ, яких Офіс президента вважає провідними. Кожен з них гарантовано зможе поставити питання Зеленському.

"Таким чином, відбудеться змістовна розмова президента з журналістами, під час якої будуть висвітлені різні актуальні й суспільно важливі теми, зокрема проведення реформ в Україні, ситуація на сході країни та досягнення миру, енергетична безпека та питання тарифів, економічна стабільність, боротьба з пандемією коронавірусу тощо. Водночас такий формат заходу дасть змогу уникнути дублювання запитань", - заявили в Офісі президента.

Початок пресконференції - о 12:00.

Нагадаємо, що попередня пресконференція Зеленського відбулась 20 травня. Вона тривала близько трьох годин, але більшість із 200 журналістів не змогли задати свої питання.

10 жовтня 2019 року Зеленський дав рекордну за тривалістю пресконференцію, відповідаючи на питання журналістів протягом 14 годин поспіль.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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