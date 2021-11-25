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Тимошенко закликала знайти винних в енергетичній кризі

Раніше нардепка подала заяву до поліції.

Тимошенко закликала знайти винних в енергетичній кризі
Фото: пресслужба

Україна опинилася в стані реального енергетичного колапсу через незакачування достатньо газу в газові сховища та незакладення вугілля на склади. І винні мають бути покарані. Таку думку висловила голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко під час розширеного засідання Асоціації громад зон спостереження АЕС, що відбулося в Нікополі.

За її словами, НАК «Нафтогаз», маючи влітку на своєму рахунку майже 2 мільярди доларів, не використав ці гроші для того, закачати необхідний мінімум – 25-27 мільярдів кубів газу, а натомість для державних потреб було закачано лише 10 мільярдів кубів.

«За те, що Україна зазнає сотні мільярдів збитків у бюджетній сфері та гігантські збитки в реальному секторі економіки, несуть відповідальність конкретні люди. Вчора я подала до поліції заяву про злочин. А також ми зареєстрували тимчасову слідчу комісію і невдовзі за неї в парламенті проголосуємо, щоб з’ясувати, хто конкретно 2 мільярди доларів, які були на рахунку «Нафтогазу», поцупив і не закачав газ у газові сховища», – наголосила Юлія Тимошенко.

Також вона заначила, що з необхідних 2,5 млн тонн вугілля на склади поклали 700 тисяч тонн.

«Тому зараз ми «живемо» за рахунок аварійних перетоків електроенергії з Білорусі. При цьому маючи можливість вдвічі більше виробити електроенергії, ніж нам потрібно. На таких конкретних прикладах ми бачимо, що таке відсутність ефективного управління країною», – переконана Юлія Тимошенко.

Під час розширеного засідання Асоціації громад зон спостереження АЕС учасники заходу особливу увагу звернули на питання затримки розподілу між місцевими бюджетами 137,5 мільйонів гривень субвенцій з державного бюджету на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зон спостереження.

«Потрібно повернути ту систему підтримки людей, які мешкають у цій зоні, та для органів місцевого самоврядування, яка існувала раніше. Йдеться про пільгові ціни на електроенергію для населення та направлення 1% від обігу від реалізації електроенергії атомними електростанціями у місцеві бюджети. Люди, які проживають у небезпечній екологічній зоні, мусять відчувати увагу держави», – підсумувала лідер «Батьківщини».

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