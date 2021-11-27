Бурба заявив, що подасть позов проти Зеленського через наклеп

"Я вимушений із завтрашнього дня звернеться до суду".

Колишній начальник Головного управління розвідки Василь Бурба має намір подати позов до президента України Володимира Зеленського через звинувачення у розголошенні секретної інформації.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером".

"Я вимушений із завтрашнього дня звернеться до суду, і нехай суд поставить крапку в цьому питанні. Це питання не до мене, чи торгує Бурба документами, інформацією, це питання довіри до наших партнерів", - сказав Бурба.

Раніше сьогодні президент Зеленський на прес-марафоні заявив, що Василь Бурба нібито розголошує секретну інформацію про спецоперацію із затримання найманців приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер".

Раніше сьогодні журналіст Юрій Бутусов оголосив про намір позиватись до суду на Зеленського через неправдиві заяви з боку голови держави.