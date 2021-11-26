Зеленський назвав три реформи, якими задоволений

Голова держави визнав, що не все обіцяне виконано, "але нам все ж таки давали п’ять років".

Президент Володимир Зеленський назвав реформи, якими задоволений за 2,5 року роботи. Це земельна реформа, інфраструктурна реформа та цифровізація. Голова держави визнав, що не все обіцяне виконано.

"Але нам все ж таки давали п’ять років, а не два з половиною", - сказав голова держави під час пресмарафону.

За словами президента, найбільше він задоволений цифровізацією, бо "це найголовніший крок у боротьбі з корупцією".

"Я від самого початку говорив, що цифровізація, якої в нашій державі немає, - це швидкі результати і швидкі перемоги, щоб позбавити наше суспільство спілкування з чиновником", - зауважив Володимир Зеленський.

Він наголосив, що без голови Мінцифри Михайла Федорова, "це було б дуже довго і не факт, щоб воно було”.

Також глава держави відзначив реалізацію програми "Активні парки", відновлення понад ста ДЮСШ, створення урбанпарків, будівництво доріг, мостів, аеропортів тощо.

Крім того, Зеленський нагадав, що запустили програму "Велика реставрація", її результати будуть згодом.

Водночас він висловив думку, що необхідно налагодити інформаційну політику, бо "це слабке місце наше, особливо за кордоном”.

За словами президента, ще один крок до зменшення корупції та впливу на політику та чиновників, - деолігархізація.

"Ми обіцяли боротися з олігархами. І ми боремося", - запевнив голова держави.

Щодо судової реформи, то команда почала реформу і роботу з правоохоронними органами, але на це потрібен час, бо "це складний та довгий процес".