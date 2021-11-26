Охорона Зеленського завдала травм журналістці, - телеканал "Прямий"

Співробітники Управління державної охорони збили з ніг журналістку телеканалу "Прямий" Ганну Дзьобу. Це сталося після завершення пресмарафону президента Володимира Зеленського.

Телеканал "Прямий" повідомляє, що Ганна Дзьоба зазнала травм.

"Представники УДО зіштовхнули мене на капот автівки, після чого з капоту автівки повалили на землю, і колеги вже відтягували мене з-під ніг", - розповіла журналістка.

Ганна Дзьоба додала, що наразі разом з представниками УДО очікує на прибуття швидкої допомоги.

Журналістка спростувала той факт, що її збила машина, як вже почали писати у ЗМІ. Насправді її просто повалили на машину, а вже звідти зіштовхнули.

Нагадаємо, сьогодні в Creative State Arsenal у Києві відбулася пресконференція президента України Володимира Зеленського. До участі запросили журналістів 32 іноземних та українських ЗМІ, список яких був складений інформаційним департаментом Офісу президента. Як зауважив речник голови держави Сергій Никифоров, кількість учасників обмежили, аби зосередитися на якості розмови.

Телеканалу "Прямий" у переліку акредитованих немає.

Журналісти видань, які не були запрошені до участі, обіцяли прийти до місця проведення, щоб показати президенту, яка дійсна кількість медійників хотіла з ним поспілкуватися. Водночас медійники перед конференцією повідомили, що Офіс президента обіцяв потім провести пресконференції для тих видань, які не були акредитовані.

Про проведення пресконференції Зеленського стало відомо учора. В анонсі йшлося, що глава держави відповідатиме на питання протягом трьох годин. Насправді пресмарафон тривав на дві з половиною години довше.