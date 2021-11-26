Єрмак прокоментував святкування свого Дня народження і анонсував інтервʼю

Голова Офісу президента каже, що святкував вночі, коли приїхав до мами.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що свій День народження, щодо якого днями вийшло розслідування, він святкував "практично вночі, коли приїхав до мами".

Про це він повідомив у відповідь на запитання журналіста УП Михайла Ткача "за лаштунками" пресконференції президента.

"Якщо вас цікавить, чи святкував свій день народження? Я його святкував у понеділок, практично вночі, коли приїхав до своєї мами. Все інше я сказав, написав у своєму пості, і домовився про ексклюзивне інтервʼю, яке я дам днями", – зазначив він.

На питання про те, чи був він у Синьогорі (державна резиденція в Карапатах. – Ред.) 21 числа (в неділю), він сказав: "Я був у Гуті тоді, коли я написав, я прилетів туди в пʼятницю і був там у суботу".

День народження Єрмака – 21 листопада.

24 листопада УП оприлюднила матеріал про те, що президент Володимир Зеленський та Офіс президента святкували день народження Андрія Єрмака на державній дачі. Гостей до резиденції в Карпатах доставляли за допомогою гелікоптерів ДСНС.

У Офісі президента зазначили, що у п'ятницю Зеленський працював у Києві. Ввечері того дня відбув до резиденції в Гуті. У неділю він був у Києві на відповідних заходах, присвячених річниці початку Революції Гідності. У понеділок він також перебував на робочому місці.

У відомстві також наголосили, що користування резиденцією в Гуті протягом одного-двох днів, як і гвинтокрилами, які забезпечують пересування президента, "відбувалося згідно зі звичайними протоколами щодо переміщення президента та його співробітників і користування відповідними об'єктами".

Єрмак заявив, що чотириденного святкування не було і ніякі літаки не використовувались.