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Єрмак прокоментував святкування свого Дня народження і анонсував інтервʼю

Голова Офісу президента каже, що святкував вночі, коли приїхав до мами. 

Єрмак прокоментував святкування свого Дня народження і анонсував інтервʼю
Фото: president.gov.ua

Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що свій День народження, щодо якого днями вийшло розслідування, він святкував "практично вночі, коли приїхав до мами".

Про це він повідомив у відповідь на запитання журналіста УП Михайла Ткача "за лаштунками" пресконференції президента.

"Якщо вас цікавить, чи святкував свій день народження? Я його святкував у понеділок, практично вночі, коли приїхав до своєї мами. Все інше я сказав, написав у своєму пості, і домовився про ексклюзивне інтервʼю, яке я дам днями", – зазначив він.

На питання про те, чи був він у Синьогорі (державна резиденція в Карапатах. – Ред.) 21 числа (в неділю), він сказав: "Я був у Гуті тоді, коли я написав, я прилетів туди в пʼятницю і був там у суботу".

День народження Єрмака – 21 листопада. 

24 листопада УП оприлюднила матеріал про те, що президент Володимир Зеленський та Офіс президента святкували день народження Андрія Єрмака на державній дачі. Гостей до резиденції в Карпатах доставляли за допомогою гелікоптерів ДСНС.

У Офісі президента зазначили, що у п'ятницю Зеленський працював у Києві. Ввечері того дня відбув до резиденції в Гуті. У неділю він був у Києві на відповідних заходах, присвячених річниці початку Революції Гідності. У понеділок він також перебував на робочому місці.

У відомстві також наголосили, що користування резиденцією в Гуті протягом одного-двох днів, як і гвинтокрилами, які забезпечують пересування президента, "відбувалося згідно зі звичайними протоколами щодо переміщення президента та його співробітників і користування відповідними об'єктами".

Єрмак заявив, що чотириденного святкування не було і ніякі літаки не використовувались. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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