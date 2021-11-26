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Зеленський: правоохоронці провели "тисячі дрібних посадок", але люди цього не бачать

"Отаких медійних посадок люди багато не бачать, тим не менш вони відбуваються". 

Зеленський: правоохоронці провели "тисячі дрібних посадок", але люди цього не бачать
Фото: скрін

Президент України Володимир Зеленський вважає, що виведення в прибуток "Укрзалізниці", портів та аеропорту "Бориспіль" є ознаками деолігархізації.

Про це він повідомив на пресконференції 26 листопада. Президент зазначив, що раніше в Україні олігархи та повʼязані з ними люди "простягали свої щупальця" в усі сфери. 

"Банківська реформа, реформа інфраструктури, визнана всіма, не тільки в Україні, вона найбільша і найвдаліша за 50 років. Це великий прогрес, ми вимірюємо успіхи щодо будівництва країни в тисячах кілометрів доріг. Важливо, що ми запустили нашого державного перевізника, прибутковою стала Укрзалізниця – це також питання деолігархізації. "Бориспіль" прибутковий, порти стали прибутковими – це деолігархізація", – зазначив він.

Щодо судової реформи Зеленський зазначив, що деолігархізація тут тільки почалася.

"Тут нема нічого особистого, я до великого бізнесу ставлюся з повагою щодо робочих місць. Але дуже важливо, щоб великий бізнес не був олігархатом і впливав на медіа і політиків. Мені здається, що ми повинні займатися головними речами, стратегічними речами. Ми почали судову реформу, її ніхто не розпочинав. Це велика боротьба із суддями, ми почали очищення судів. Ми призначили двох нових суддів до Конституційного суду України. Посадками займаються правоохоронні органи. Там, де я бачу зраду на вищому рівні, щодо ситуації з Медведчуком, щодо контрабандистів, ви бачите рішення на рівні Ради нацбезпеки і оборони, потім підтверджується в судових справах", – зазначив він.

Президент додав, що правоохоронці йому повідомляють про "тисячі посадок".

"Вони дрібні, люди цього не бачать, люди не бачать роботу щоденну правоохоронних органів, тому що це люди немедійні. Отаких медійних посадок люди багато не бачать, тим не менш вони відбуваються", – додав Володимир Зеленський. 

Нагадаємо, що нардеп від ОПЗЖ Віктор Медведчук перебуває під домашнім арештом. Він підозрюється у державній зраді та замаху на розграбування національних цінностей. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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